Davide Poletti svela i giardini segreti dell'universo

La quinta edizione dell’iniziativa porta oltre 50 ricercatori nei licei e istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Dal sistema solare ai confini dell'universo passando per galassie, materia oscura, supernovae, energia oscura, big bang, radiazione cosmica di fondo, inflazione ed altro ancora. Un viaggio nell’universo condotto dall’astrofisico Davide Poletti, della Sissa di Trieste, in cui guiderà gli studenti del Liceo Scientifico Copernico, del Liceo Scientifico Marinelli e del Liceo Malignani di Udine, tra i segreti del cosmo.

Illustrerà le osservazioni che costituiscono le solide fondamenta della nostra comprensione dell’universo. Ma evidenzierà anche le grandi domande che rimangono aperte.

Poletti è ricercatore presso la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA, Trieste). Il suo principale interesse di ricerca è la radiazione cosmica di fondo — la più lontana luce osservabile — e si occupa di diversi aspetti di analisi dati, dalla produzione delle mappe del cielo alla loro pulizia dai contaminanti galattici. È membro e riveste ruoli di responsabilità all'interno di collaborazioni internazionali quali POLARBEAR, Simons Observatory e LiteBIRD. In particolare, ha contribuito al recente vincolo sulle onde gravitazionali primordiali da parte dell'esperimento POLARBEAR.

L’incontro fa parte del ciclo nazionale di 200 incontri realizzati da Zanichelli in collaborazione con la rivista “Le Scienze” negli istituti e licei scolastici superiori d’Italia. Un tour didattico da ottobre a gennaio in cui 50 tra ricercatori, docenti, divulgatori e personalità del mondo scientifico incontrano i ragazzi per spiegare le ultime novità della Scienza, in riferimento agli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. https://www.unric.org/it/agenda-2030