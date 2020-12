De Bartolomeo nuovo direttore dei Vigili del fuoco Fvg

Questa mattina si è svolto il passaggio di consegne tra il direttore uscente dei Vigili del fuoco Fvg Eros Mannino e il nuovo direttore regionale Domenico De Bartolomeo.

Mannino, che a scadenza del suo mandato biennale lascia il Friuli Venezia Giulia per assumere l’incarico di direttore regionale dell’Umbria, ha salutato il personale, esprimendo i suoi ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto da tutti durante il suo mandato. De Bartolomeo, manifestando la propria soddisfazione per il nuovo incarico, ha assicurato il massimo impegno per mantenere standard elevati nella attività che i Vigili del fuoco offrono.

De Bartolomeo è nato a Roma il 19 giugno 1960. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica e quello di maturità tecnica per geometri si è laureato in Ingegneria civile sezione edile all’università degli studi “La Sapienza” di Roma, è stato insignito delle onorificenze di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Entrato in servizio effettivo permanente nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il 23 aprile 1983 ha ricoperto il ruolo di Funzionario Tecnico in vari Comandi Provinciali; nominato Primo Dirigente nel 2006 ha svolto la funzione di Comandante presso la Scuola Nazionale di Formazione Operativa dei vigili del Fuoco di Montelibretti, delle Scuole Centrali Antincendi dei Vigili del Fuoco di Capannelle e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Nominato Dirigente Superiore nel 2013 ha svolto le funzioni di Comandante dei Vigili del fuoco di Caserta e L’Aquila dove ha anche svolto le funzioni di reggente della Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Abruzzo. E stato Dirigente di Area presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ricoprendo l’incarico di vicario del Direttore Centrale.

Ha partecipato a importanti avvenimenti che hanno visto impegnato il Corpo nazionale negli ultimi trent'anni. A partire dal 1980 in Campania, vigile ausiliare nel Corpo dei Vigili del Fuoco ha collaborato nelle attività di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma. Poi il terremoto dell'Umbria e infine quello dell’Aquila, dove, nelle prime ore dopo il sisma, ha diretto le operazioni di soccorso nella zona centrale della città.

Ha diretto la demolizione Casa dello Studente e il successivo recupero delle giovani vittime. Ha svolto attività direttiva operativa nell'intervento di soccorso in seguito alla tremenda deflagrazione di gas in via Ventotene a Roma nel 2001, dove persero la vita otto persone, tra cui quattro vigili del fuoco e nel crollo disastroso di via di Villa Jacobini nel 1998, sempre a Roma, ove persero la vita 27 persone.

È stato inviato in missione a Messina, dove ha prestato soccorso con compiti di coordinamento delle componenti operative alle popolazioni colpite dall’alluvione di Giampilieri. Ha partecipato alle operazioni di recupero e soccorso all’Isola del Giglio in occasione del naufragio della Nave Crociera Costa Concordia, ove ha ricoperto la funzione di Dirigente addetto al Comando di cratere. Ha diretto diverse situazioni di roghi complessi nella cosiddetta” terra dei fuochi”. Ha diretto le operazioni di soccorso di un vasto incendio di bosco sul monte Morrone, nella valle Peligna, che ha richiesto, per diversi giorni, un impegno eccezionale di uomini e mezzi terrestri e aerei e la mobilitazione delle Colonne Mobili Regionali dei Vigili del Fuoco. Ha partecipato, assumendone il comando operativo, a tutti gli interventi di soccorso più complessi occorsi nelle provincie dei Comandi dove ha prestato servizio.

Nominato Dirigente Generale il 23 dicembre 2020 assume con decorrenza 30 dicembre l’incarico di direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.