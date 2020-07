Debutta il Mercoledì del placement

Ritorna online, il 22 di luglio dalle 15, all’Università di Udine il Mercoledì del placement, questa volta in versione digitale, evento dedicato tra aziende di rilievo nazionale e internazionale e laureati e laureandi. Le quattro realtà aziendali partecipanti – Adecco Italia S.p.A. (Area scientifica, medica, economico-giuridica e umanistica e della formazione) Arcom (area di interesse, scientifica), Glp (area economica e giuridica), Kìron Partner spa , (area, economica e giuridica) Stesi srl (area scientifica) – si presenteranno, dalle 15, in diretta sulla pagina Facebook del “Career Center Uniud” e sul canale youtube “Punto impresa Uniud” (https://bit.ly/2ZdiRxn) . Saranno inoltre disponibili, dalle 16, sulla piattaforma Microsoft Teams per raccogliere i curricula ed effettuare brevi colloqui personali con i candidati.



Per partecipare al Mercoledì di placement digitale è possibile proporsi alle aziende entro giovedì 16 luglio tramite il form sul sito del Career center (www.uniud.it/careercenter), caricando il proprio curriculum. Le aziende effettueranno una pre selezione e durante l’evento verranno contattati per i colloqui i profili in linea con le posizioni aperte. L’eventuale colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email entro la mattina del 22 luglio.



Le aziende

L’appuntamento sarà preceduto, sempre online, mercoledì 15 luglio, dalle 16 alle 18, da un servizio gratuito di consulenza e correzione digitale dei curriculum su Microsoft Teams. Adesioni entro domenica 12 luglio su www.uniud.it/careercenter.I Mercoledì del placement si inseriscono nell’ambito del Progetto condiviso, piano d’azione che vede la sinergia tra l’Università di Udine e la Fondazione Friuli a favore del territorio.Adecco (www.adecco.it ) Grazie a un team di 2.000 professionisti e oltre 300 filiali sul territorio nazionale, Adecco è la prima agenzia per il lavoro in Italia: contribuisce ogni giorno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con un’attività d’intermediazione polifunzionale.Arcom (www.arcombagno.com) produce mobili per l’arredobagno con un design all'avanguardia e una tecnologia altamente innovativa. Fa parte di un gruppo che arreda tutta la casa e ha uno dei più importanti stabilimenti di produzione di mobili del nord est.Glp (www.glp.eu) da più di cinquant’anni si occupa della gestione della proprietà intellettuale. Offre al cliente una consulenza efficace e su misura grazie all’innovazione, al contesto dinamico, internazionale e in crescita in cui opera.Kìron partner spa (https://www.kiron.it/) è la società di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa, leader in Italia nel settore della consulenza sul credito alla famiglia. Conta 190 agenzie sull’intero territorio nazionale.Stesi srl (www.stesi.it) è specializzata nella progettazione, realizzazione e avviamento di software di supervisione per sistemi logistici integrati. Nata nel 1996 in Veneto, vanta un ampio ventaglio di prestigiose referenze nazionali ed internazionali.