Degustazione sotto le Perseidi

Venerdì 30 agosto, alle 21.30, presso l'Isola della Cona va in scena l'astronomia in occasione dello sciame meteorico delle Perseidi.



In compagni dell'associazione Science Industries passeremo la serata con il naso all'insù, ad ammirare il cielo d'agosto a caccia di stelle cadenti ma anche a imparare i segreti delle costellazioni estive utilizzando il telescopio e degustando vini di produttori locali con un buffet di prodotti tipici. Il costo del buffet che sarà servito dalle 20 alle 21.30, è di 18 € a persona per gli adulti e 10 € per i bambini sotto i 14 anni. È gradita la conferma della propria presenza al buffet.



La partecipazione all'evento è gratuita. È previsto il biglietto di ingresso alla Riserva di 5 € (o 3,50 € ridotto).



In caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.