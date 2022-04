Dehor, tavoli e gazebo a macchia di leopardo

Tra le conseguenze immediatamente visibili della fine dello stato di emergenza Covid, ce n’è una di cui si accorgeranno davvero in molti: il termine delle esenzioni sulle tasse per occupazione di suolo pubblico, che potrebbe cambiare l’aspetto delle nostre città.



Negli ultimi due anni, infatti, si sono moltiplicati gli spazi all’aperto che i locali hanno occupato con sedie e tavolini per garantire il distanziamento tra i clienti. In molti casi, inoltre, diverse aree cittadine sono state eccezionalmente chiuse al traffico proprio per creare zone pedonali dove i dehor hanno fatto la parte del leone, con grande apprezzamento da parte dei fruitori. Dal 1 aprile, le condizioni agevolate legate allo stato d'emergenza sono di fatto scadute e in alcuni Comuni gli esercenti dovranno pagare le tasse previste dai vari regolamenti comunali.



Molte località del Friuli Venezia Giulia si sono messe al lavoro per tempo, per la gestione dei prossimi mesi. A Udine e a Cividale, per esempio, le amministrazioni comunali, in considerazione della situazione economica e di restrizione imposta ai pubblici esercizi durante il periodo della pandemia, hanno deciso di consentire l’utilizzo degli spazi di suolo pubblico in forma gratuita rispettivamente fino al 30 giugno e fino a fine anno. Nel capoluogo del Friuli, inoltre, il pagamento delle tasse è possibile fino al 30 settembre, mentre è stata assicurata la replica di una manifestazione come “Udine sotto le stelle” che ha richiamato in centro molte persone durante le serate della bella stagione.



sarà ripristinato il costo di occupazione del suolo, ma è stato modificato il regolamento comunale con la possibilità di usare un’area massima pari non più a due stalli (equivalenti a due posti auto), bensì a tre, con un aumento dell’estensione del 50%.Anche adal 1 aprile è ritornata la tassazione pre-Covid, ma il Comune ha effettuato un sondaggio chiedendo agli esercenti se volessero mantenere l’estensione attuale dei dehor o no e la risposta della stragrande maggioranza è stata affermativa, a conferma della rilevanza di queste misure per l’appeal dei locali. Si sta valutando inoltre la possibilità di scontare l’importo dovuto, grazie alla disponibilità di risorse a bilancio., invece, le principali località turistiche si preparano all’arrivo dei vacanzieri. Sulle tasse per i dehor procedono con cautela a Lignano, dove ritornerà in vigore il regime di tassazione ordinario, salvo eventuali decisioni del Governo che potrebbero ancora modificare la situazione. A, invece, l’amministrazione non dispone di risorse per ridurre gli importi, ma sta valutando la possibilità di rateizzare quanto dovuto dagli esercenti.