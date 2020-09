Del Forno, Da Pozzo e Ziani in fuga nel concorso Nonno Più

L’olimpionico di salto in alto Enzo Del Forno nello sport. Il presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Giovanni Da Pozzo nell’economia, il tenente colonnello Luigi Ziani, coordinatore della Protezione civile Ana, nel volontariato.

Sono i più votati nelle tre categorie del quinto concorso “Nonno Più” promosso dalla 50&Più di Udine che punta a premiare i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”, la sorpresa finale che resta top secret.

"Stiamo raccogliendo all’indirizzo e-mail festadeinonniud@gmail.com decine di segnalazioni che testimoniano l’interesse per l’iniziativa anche in un anno tanto complicato come quello che stiamo vivendo", sottolinea il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis. C’è tempo fino al 5 ottobre, giorno in cui, in conferenza stampa, verranno ufficializzati i vincitori. Con Del Forno, nello sport, è in corsa anche il lunghista tarvisiano Maurizio Siega, mentre nel settore dell’economia sta raccogliendo un buon numero di preferenze il panificatore di Codroipo Gino Sambucco e in quello del volontariato il presidente di Federsanità Anci Pino Napoli.

Sempre in conferenza stampa, anticipa De Michielis, la 50&Più darà i dettagli della premiazione, in programma il 9 ottobre in Castello a Udine in occasione della decima festa dei nonni, uno slittamento rispetto al tradizionale giorno 2 per ospitare il presidente nazionale di Confcommercio e della stessa 50&Più Carlo Sangalli. Non mancherà un momento conviviale per nonni, soci e amici.