Democrazia al tempo dei social media raccontata dagli studenti

Venerdì 2 luglio, alle 11.30, nell'ambito della 17ª edizione del festival Vicino/Lontano, saranno presentati ufficialmente i due videoclip realizzati dagli studenti e dalle studentesse del liceo scientifico “Giovanni Marinelli” che hanno partecipato al progetto formativo dal titolo “Democrazia, stato autoritario, social media. Istruzioni per l'uso”, promosso dall'ANPI provinciale di Udine in collaborazione con l'Istituto udinese.

L'iniziativa didattica rientra nei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (già Alternanza scuola-lavoro). I principi e il valore della democrazia in relazione con le crisi e le problematiche autoritarie nelle società contemporanee. Sono questi i nodi che gli studenti e le studentesse hanno indagato attraverso un uso consapevole dei mezzi di comunicazione e dei social media. Il percorso di apprendimento è durato due anni e ha visto intervenire storici e professionisti della comunicazione: con il loro supporto, gli studenti hanno realizzato il soggetto, i copioni, la messa in scena e le riprese, ma anche il montaggio dei video e la pubblicazione sui social.



, in viale Leonardo da Vinci 4.Dopo gli interventi di, presidente dell'ANPI provinciale di Udine, e di, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”, il progetto formativo sarà illustrato in dettaglio dai responsabili e tutor che lo hanno curato:giornalista specializzato in video documentari e trasmissioni radio-televisive, e le professoresse, docenti di Lettere del liceo “Marinelli”. A raccontare la loro esperienza formativa saranno anche le studentesse egli studenti che hanno preso parte al progetto.