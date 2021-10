Denatalità in Friuli, nuove armi in difesa della famiglia

Anche nella nostra regione il problema della denatalità ha toccato vertici mai raggiunti prima. Il Covid 19 ha fatto il suo, ma sono i problemi legati alla scarsa attrattività del territorio, alla mancanza di sicurezza sul lavoro e ai pochi aiuti alla famiglia, a partire dal numero insufficiente di asili nido, ad aggravare la situazione.

Il disegno di legge sulle “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità”, approvato dalla giunta regionale lo scorso 24 settembre, vuole porre rimedio oggi, pensando al domani. Il testo ha l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento legislativo unitario di azioni strutturali sul tema della natalità e della genitorialità e più in generale della famiglia superando le attuali leggi regionali di settore. Si tratta, quindi, di semplificare anche a livello burocratico. La prima esigenza è quella di porre rimedio, con una strategia complessiva, al calo della natalità. Dal 2011, quando le nascite in Friuli-Venezia Giulia furono 9.953, la diminuzione non si mai arrestata.



Dal punto di vista della capacità di ricambio naturale della popolazione, un numero di nascite così esiguo non è sufficiente a pareggiare il crescente numero dei decessi causato dal progressivo e parallelo invecchiamento della popolazione. E anche i flussi migratori, che per un periodo hanno compensato il problema della natalità, stanno cambiando in termini quantitativi e qualitativi con esiti incerti.A peggiorare la situazione c’è la trasformazione culturale, soprattutto tra le giovani generazioni, che, in un quadro di diffusa instabilità lavorativa, economica e relazionale, non sono propense a formare una famiglia e a favorire, quindi, la ripresa demografica. Che una donna non abbia voglia di fare figli, lasciando un impiego si spera amato, ma sicuramente sudato, dopo aver magari studiato anni, è dovuto al fatto che. Mancano servizi a sostegno della conciliazione tra lavoro e famiglia, che condizionano profondamente i progetti di vita e le scelte riproduttive delle giovani coppie.Sempre più impellente è diventata, quindi, la, per favorire la natalità e il centro di un’azione riformatrice capace di costruire alleanze per la realizzazione di infrastrutture sociali e la crescita dell’attrattività del territorio. La famiglia, in sostanza, deve diventare un soggetto dotato di una propria identità, una lente per orientare le azioni politiche, capace di guardare al futuro con lungimiranza e senso di responsabilità verso le nuove generazioni.“Con l’approvazione del ddl sulle ‘Disposizioni in materia i politiche della famiglia – spiega l’assessore regionale,- si prosegue un percorso importante che ridisegna l’intero perimetro del supporto e della messa in pratica di tutte le azioni trasversali a sostegno del sistema delle famiglie”. Il disegno di legge giungerà in aula per l’approvazione definitiva entro novembre. L’obiettivo della norma è reinserire tutte le misure in un sistema integrato che vede nella famiglia il destinatario principale degli interventi, che guardano alla funzione educativa della genitorialità, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla formazione, all’autonomia abitativa, allo sport e alla cultura e si rivolge alle famiglie e ai giovani con l’intento di fornire loro gli strumenti necessari a realizzare i propri progetti di vita.