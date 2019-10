Depuratori, al via la prima rete transfrontaliera

Continua la missione di responsabilità sociale di Cafc nei confronti dell’ambiente e, in questo specifico caso, del mare. Parola d'ordine: assicurare la qualità e salubrità delle acque, per questo “stiamo studiando, in veste di partner del progetto Interreg Italia-Croazia, denominato AdSWiM, una rete operativa e gestionale non solo per armonizzare le politiche di trattamento delle acque ma anche per applicare tecnologie innovative di monitoraggio e prassi gestionali comuni”, dichiara il Presidente di Cafc Salvatore Benigno.

Il Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale è sceso attivamente in campo per la salvaguardia qualitativa delle acque marine per dire sì a un mare vivo e controllato e a un habitat tutelato lungo le coste adriatiche. Partecipa al progetto europeo di cooperazione transfrontaliera, coordinato dall’Università di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali-Di4A insieme a dodici partner, fra italiani e croati, che lavorano insieme per la salvaguardia qualitativa delle acque marine.

Il primo incontro bilaterale del progetto si è tenuto in Cafc: la delegazione croata, rappresentata dalla Facoltà di Ingegneria Civile, Architettura e Geodesia dell’Università di Spalato, guidata dal docente Roko Andričević, ha visitato gli impianti di San Giorgio e Lignano coinvolti nell'ottimizzazione delle procedure gestionali insieme agli impianti di Spalato e Zara, Pescara ed altri. Alla visita erano presenti anche ricercatori del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, oltre all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.

Col progetto biennale si concretizzerà l'effettivo trasferimento di tecnologie migliorative fra tutti i partner in modo da adottare, in maniera uniforme, le stesse metodiche su tutti gli impianti: “Fra gli obiettivi rientra infatti quello di stabilire una strategia transfrontaliera comunitaria in vista della condivisione delle medesime linee guida tra Italia e Croazia”, ha commentato l'ingegnere di Cafc Michele Mion.

Con i partner stiamo testando e sviluppando un sistema di monitoraggio rapido e innovativo che utilizza biosensori ottici per misurare gli indicatori di inquinamento microbiologico che determinano la qualità delle acque di balneazione costiere. Stiamo inoltre valutando innovativi sistemi di disinfezione, ovvero di fotodisinfezione, nel trattamento delle acque reflue urbane e siamo impegnati a controllare l’acqua marina agli scarichi per verificare la presenza di agenti patogeni emergenti che potrebbero alterare la qualità delle acque di balneazione,” hanno spiegato la Sabina Susmel, Project Manager e docente di Chimica Analitica presso l’Università di Udine e Mauro Celussi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, che hanno partecipato all’incontro di ieri. Si tratta di una sorta di Water Safety Plan (Piano Sicurezza Acque) applicato al mare.

“AdSWiM: uso gestito delle acque depurate per la qualità del mare Adriatico” proseguirà fino a gennaio 2021, è stato finanziato con 2 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale e con oltre 305 mila euro dal cofinanziamento nazionale.