Deserto verde: la monocoltura dell’eucalipto in Brasile

Gli osservatori lo hanno denominato “deserto verde” e se ne parlerà giovedì 6 febbraio dalle 18, presso il Circolo Nuovi orizzonti (Via Brescia, 3, 33100 Udine).



Da decenni, le comunità locali denunciano la privatizzazione della terra e delle risorse idriche da parte delle multinazionali straniere , colossi come Arcelor Mittal, che sfruttano la monocoltura di eucalipto per la produzione a basso costo di carbone e acciaio.

La regione del Minas Gerais aveva un ambiente biodiversificato, complesso, ora trasformato in un ambiente omogeneo di monocoltura, che asciuga fiumi, sorgenti e lagune e distrugge le tradizioni e gli stili di vita delle comunità.

Il 52% delle famiglie della regione ricevono meno di 75 litri di acqua al giorno e più del 22% dipende interamente da camion cisterne.



Chiaramente, l’impatto sociale, economico e culturale di questa pratica agricola si somma e si intreccia a quello ambientale, che va dalla desertificazione al deterioramento paesaggistico, dalla perdita pressoché totale di biodiversità vegetale e animale alla contaminazione di suolo, aria e falde acquifere. L’elenco dei danni potrebbe continuare.



Presenterà il Documentario " Behind the Green Curtain" Valmir Soares de Macedo, direttore del Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica situato nello Stato brasiliano del Minas Gerais .

A seguito della visione del documentario seguirà un ampio dibattito .



La serata rientra all'interno dell’ iniziativa formativa più ampia ormai alla sua edizione decennale chiamata “ Semi di Giustizia”, un corso di formazione strutturato in cinque serate che prevedono incontri e seminari guidati da esperti aperti a tutta la cittadinanza che si svolgono in diverse località della regione Friuli Venezia Giulia , pensata per guardare senza veli agli squilibri del nostro mondo, individuare i possibili rimedi svelando le potenziali risorse, e creare coinvolgimento investendo nell’impegno del volontariato.



Il prossimo incontro sarà il 12 febbraio a Trieste all'antico Caffè San Marco a tema : "Gas, grandi infrastrutture e cambiamenti climatici: quali implicazioni e quali prospettive per un futuro giusto e sostenibile?",di questo e molto altro ci parlerà la nostra ospite Elena Gerebizza.