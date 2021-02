Despar, torna 'Il mondo ha bisogno delle donne'

Si svolgerà mercoledì 17 febbraio alle 11, nell’Auditorio Comelli, all’interno del Palazzo della Regione a Udine, la conferenza stampa di presentazione de Il mondo ha bisogno delle donne, il Charity che Aspiag Service realizza in tutti i supermercati Despar, Eurospar e Interspar di Triveneto ed Emilia Romagna in occasione dell’8 marzo.

In Friuli Venezia Giulia la raccolta è quest’anno dedicata all’Associazione Endometriosi Fvg, punto di riferimento per le donne affette da questa patologia diffusa, ma ancora poco conosciuta. L’Associazione utilizzerà i fondi per promuovere la ricerca, favorire la diagnosi precoce e dare sempre maggiore supporto e aiuto alle pazienti.

Interverranno l’europarlamentare Elena Lizzi, il vicepresidente Fvg Riccardo Riccardi, Sonia Manente, presidente Associazione Endometriosi Fvg, Roberto Pinton, rettore dell’Università di Udine, Fabrizio Cicero Santalena, coordinatore Despar per il Friuli Venezia Giulia, e Tiziana Pituelli, responsabile marketing Despar Friuli Venezia Giulia.