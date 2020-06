Di nuovo a scuola, ma non si sa come

L’annus horribilis della scuola sta per concludersi. Gli ultimi a chiudere i libri saranno, ovviamente, gli studenti delle superiori, impegnati negli esami di maturità più difficili di sempre. Quindi, cominceranno i lavori in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico. Il tempo è più che mai tiranno. Se non arriveranno presto indicazioni chiare da Roma, la ripartenza sarà a dir poco complicata. Il vicesindaco del Comune di Udine, Loris Michelini, ha messo in stand by tutti i lavori di manutenzione e adeguamento degli istituti, che avrebbero dovuto partire in giugno.

“Non possiamo permettere – spiega Michelini – che le scuole riaprano con un cantiere in corso, né possiamo affidare i lavori a una ditta senza sapere esattamente i tempi e i modi di riapertura delle scuole. Al momento non abbiamo avuto indicazioni nemmeno dal Ministero dell’Istruzione. Si legge che le scuole potrebbero riaprire, dividendo gli alunni di una stessa classe e organizzando le lezioni mattina e pomeriggio. Ma ancora non è certo”.



IPOTESI CASERME

INCOGNITA SUPERIORI

- Nemmeno è possibile che il Comune apra agli studenti spazi più grandi per mantenere la distanza di sicurezza. Molti pensano alle caserme dismesse. “Impossibile – spiega Michelini -. Alla Cavarzerani ci sono i richiedenti asilo, la Friuli diventerà la sede della Croce Rossa ed è tutta da sistemare, la Piave sta per crollare, la Osoppo fa parte del progetto Experimental City e troveranno posto lì, entro breve, una scuola dell’infanzia e un nido. La priorità dell’amministrazione è agevolare le famiglie e non avere più liste d’attesa”. Quindi,.“Per il Ministero, la riorganizzazione degli spazi – continua il vicesindaco – spetta alle direzioni scolastiche locali che devono far sapere se sono in possesso di eventuali alternative. Io posso dire che l’amministrazione comunale vuole mantenere il presidio scolastico in tutti i quartieri, seguendo l’andamento demografico. Il nostro obiettivo e fare al più presto palestre e mense dove mancano. Le scuole elementari e medie hanno spazi sufficienti, anzi aule in più e si possono distribuire meglio i ragazzi”.- “Questi erano affidati prima all’Uti - conclude Michelini - e dal 31 marzo ha un commissario che entro il 30 giugno dovrebbe decidere cosa fare.. Di certo scuole come loe, inoltre,”.