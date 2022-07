Dialoghi alla scoperta della nuova Cina

Nuovi appuntamenti per il Festival itinerante della Conoscenza Dialoghi, il primo della nuova settimana è in programma giovedì 7 luglio alle 18.30, nella sala Consiliare di Turriaco.

Simone Pieranni, fondatore dell’agenzia editoriale China Files e inviato del Manifesto, presenterà il suo ultimo libro La Cina nuova, edito da Laterza. Assieme all’autore, alla scoperta della Cina più nascosta, che si divide fra metropoli futuristiche e hutong, neomarxismo e ipercapitalismo, locali fumosi e campi di ginseng, antichi principi confuciani e intelligenza artificiale, ci sarà il giornalista del Piccolo Alex Pessotto.

Per conoscere la Cina nuova, basta smettere di leggerne soltanto la superficie. I cambiamenti avvenuti in questo paese in poco più di cinquant'anni sono infatti così profondi e radicali che, nella storia di altre realtà, trasformazioni simili hanno impiegato secoli per affermarsi. Dove oggi si innalzano grattacieli dalle architetture sbalorditive, fino a pochi anni fa c'era solo campagna. Ragazze e ragazzi dell'ultima generazione, una massa di figli di operai e nipoti di contadini, sono arruolati nel settore hi-tech più dinamico al mondo. Il mastodontico inquinamento industriale si affianca alla più avanzata ricerca di fonti di energia sostenibile.

E nonostante sia apparentemente tutta proiettata verso il futuro, la Cina contemporanea ha radici che affondano in un passato millenario, al quale spesso attinge traendone valori, idee, strategie da usare nel confronto con l'Occidente. Un'identità fatta di contrasti che ingloba passato e presente in modo inedito rispetto ai nostri canoni. In questo viaggio, si possono incontrare quindi l’ambiguo funzionario del Partito comunista e l'operosa dottoressa di Wuhan, l'eterea vlogger della Cina rurale, l'astro della letteratura fantascientifica o la giovanissima attivista per l'ambiente.

Simone Pieranni ci accompagna alla scoperta della Cina più contemporanea, facendoci immergere nella sua atmosfera, indagandone i valori, guardando alle più recenti tendenze culturali, ma soprattutto smontando pezzo a pezzo quel volto apparentemente contraddittorio che si mostra allo sguardo dello straniero.

Al termine dell’incontro, si terrà in brindisi offerto dall’associazione Culturaglobale, organizzatrice del Festival.

Dialoghi è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia Cultura e Turismo, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Rosenberg Italia Srl, Civibank Spa, LegaCoop FVG e si caratterizza per la capacità di saper abbinare eventi culturali e performance artistico-musicali, con contenuti di alto spessore e ospiti di livello nazionale e internazionale, a luoghi della regione particolarmente interessanti dal punto di vista storico-culturale o naturalistico.

Il Festival, in tutte le sue tappe, raccoglie fondi per sostenere il CRO di Aviano - Istituto nazionale Tumori.

Simone Pieranni ha fondato China Files, agenzia editoriale con sede a Pechino che collabora con i media italiani e fornisce articoli e reportage sulla Cina. È anche inviato de Il Manifesto. Assieme a Giada Messetti, è autore del podcast sulla Cina Risciò, prodotto da Piano P. È autore di Brand Tibet, Cina Globale, Genova Macaia, Il nostro futuro si scrive in Cina e La Cina nuova.

Alex Pessotto, giornalista, scrive per il quotidiano “Il Piccolo” sulle pagine di Gorizia e Monfalcone nonché su quelle culturali. Da anni, collabora inoltre con l’Accademia Europeista occupandosi di varie tematiche legate al processo di integrazione europea, con particolare attenzione ai suoi aspetti socio-economici.

Come per tutti gli appuntamenti del Festival, anche questa serata è a entrata libera e gratuita.

È vivamente consigliata la prenotazione. Tutto il programma su www.dialoghi.eu

Scopri tutti gli appuntamenti e i loro siti con l’app: 2205980.igenapps.com