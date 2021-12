Diamo i numeri... quelli dell’anno 2021

Ricorderemo il 2021 come un anno pieno di contrasti e contraddizioni. Mentre si percorre, faticosamente, la lunga via d’uscita dalla pandemia, le istituzioni devono fare i conti con gli oppositori proprio agli strumenti che stanno permettendo di combattere il virus (vaccini e green pass). L’economia, dopo la catastrofe del 2020, sta correndo con due zavorre pesanti che non riescono a farle capitalizzare e redistribuire i vantaggi: la mancanza di manodopera adeguata e la carenza di materie prime (e quindi con i prezzi balzati alle stelle). I soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanno entrando in circolo: mai si erano visti così tanti soldi da spendere per progetti di pubblica utilità, eppure sul territorio friulano mancano idee ‘fresche’ e mancano anche funzionari e professionisti per attuarle nei tempi (rapidi) richieste dall’Unione Europea. Cerchiamo di raccontare con pochi e semplici numeri dove siamo arrivati, o meglio dove è arrivato il Friuli, lungo un percorso che attraversa più o meno tutti i settori, dall’economia alla politica, dalla cultura allo sport.



IL PIL CORRE

CERCANSI DIPENDENTI

EFFETTO BONUS

EMERGENZA ENERGETICA

BILANCIO SANITARIO

DONNE AL COMANDO

MORTI BIANCHE

ADULTI E VACCINATI

TAMPONI A GO-GO

ADDIO AFGHANISTAN

RITORNO A TEATRO

CLIMA

SPETTATORI DIGITALI

DE CLARICINI

DANTE IN FRIULI

POCHE VITTORIE

La ripresa economica, mese dopo mese, sta prendendo sempre più vigore. L’anno che si conclude segnerà per il Friuli-Venezia Giulia un aumento del Prodotto interno lordo (cioè della capacità di produrre ricchezza) del 6,2 per cento. Si tratta di un rimbalzo dopo il crollo del 9,2% nel 2020. E in futuro? Nel 2022 si pensa a un incremento del 3,4% e l’anno successivo del 2,6 per cento. Salvo imprevisti, ovviamente.45,6%: c’è lavoro, ma mancano i lavoratori. Infatti, questa è la quota della necessità di assunzione delle aziende che però riguarda figure di difficile reperimento. E’ una situazione che non può trovare soluzione in tempi rapidi (ci vogliono anni prima di formare giovani, sempre che ce ne siano). E così le imprese finiscono per rubarseli l’una con l’altra.+40,7% : la crescita del numero di imprese artigiane di costruzioni in regione tra prima e dopo la pandemia. La crescita è effetto dei bonus fiscali, in particolare quello super del 110%, che ha spinto l’intero settore dal 2019 a oggi.In termini assoluti stiamo parlando di 622. Il settore è cresciuto in maniera uniforme, tanto che il numero complessivo di imprese ha raggiunto le 15.167 in crescita del 2 per cento.La seconda metà dell’anno si è caratterizzata per una impennata dei prezzi energetici senza precedenti. Basti pensare che sul mercato europeo il prezzo del gas è salito dell’850% rispetto a un anno fa, causando anche una crescita del prezzo dell’elettricità del 450 per cento. “Al momento – commenta il presidente di Confindustria Udine Gianpietro Benedetti - il tema dei costi energetici preoccupa e ridimensiona i margini operativi, e in alcuni casi induce a rallentare o fermare le produzioni ad alto consumo energetico. In Europa si stanno riavviando le centrali a carbone e auspicabilmente in Italia si opererà per estrarre il gas disponibile nel Paese. Andrà monitorato nei prossimi mesi l’andamento dell’inflazione, che potrebbe indurre il rallentamento della domanda e, a seguire, il ridimensionamento dell’inflazione stessa. Ancora più di sempre, quindi, innovare per produrre con maggior valore aggiunto sarà indispensabile”.La pandemia ha purtroppo caratterizzato anche l’intero 2021 e i numeri che l’hanno raccontata, giorno dopo giorno, hanno scandito la quotidianità dei friulani. Non potevamo, perciò, chiudere il bilancio dell’anno senza fare il punto della situazione nella nostra regione: il 12% della popolazione ha contratto il Covid, con il risultato che negli ultimi 12 mesi abbiamo dovuto dire addio a 2.514 persone. Abbiamo però voluto evidenziare alcune cifre che non rappresentino solo il dramma del virus, ma che offrano una prospettiva di uscita dal periodo buio che stiamo attraversando. Sono stati 97.289 i guariti che hanno superato la malattia, mentre le percentuali di cittadini over 12 anni vaccinati, se non raggiungono ancora la media italiana (89% con almeno una dose) hanno subito un netto incremento nelle ultime settimane dell’anno. (Valentina Viviani)23,5% la quota femminile tra gli amministratori di imprese. Per colpa della pandemia, la presenza è in leggero calo (nel 2020 le donne erano il 24,9%). Il Friuli-Venezia Giulia è in linea con la media italiana e leggermente superiore a quella del Nordest.Sono 22 i morti sul lavoro registrati in regione nel corso del 2021. Il drammatico fenomeno registra una forte impennata rispetto all’anno scorso (influenzato dal lockdown) in parallelo alla produzione a pieno regime e alla ripartenza di numerosi cantieri.79% , è la percentuale di popolazione del Fvg vaccinata a 365 giorni dall’avvio della campagna preventiva (27 dicembre 2020). Allargando l’analisi, il 76% è coperto dalla prima dose, il 27% ha ricevuto anche il booster (cioè la terza dose)3.346.530: è il numero totale di tamponi cui si sono sottoposti gli abitanti del Friuli-Venezia Giulia a partire dal 1° gennaio e fino al 20 dicembre 2021. La media è di 3 tamponi a testa, che hanno permesso l’individuazione di 93.914 soggetti positivi.Diciotto, tanti sono stati gli anni trascorsi dai militari italiani in Afghanistan, con 53 caduti e 700 feriti. Ben cinque le missioni della Brigata alpina Julia nel martoriato Paese (sette i suoi caduti), ma dalla nostra regione sono partiti anche i militari dell’Ariete, della Pozzuolo del Friuli, del 13° Reggimento carabinieri e dell’Aves Rigel.18.600 gli spettatori della stagione 2020/21 dell’Ente Regionale Teatrale del Fvg, che si è svolta in maniera atipica da maggio a luglio con 141 appuntamenti in quasi 30 teatri.Lunga serie di giorni roventi. Èstata un’estate torrida, secca e ventosa. Certo non sono stati registrati per fortuna i 37,9 gradi toccati nel 2013, ma in giugno quasi la metà del mese è stata contraddistinta dal gran caldo, con temperature massime costantemente sopra i 30 gradi che in certi casi hanno superato i 35, con una temperatura media superiore di due gradi rispetto a quella climatica dal 1991 a oggi. In agosto grandinate rovinose che hanno colpito duramente il Friuli Occidentale e il Medio Friuli e il raggiungimento del picco massimo di calore, con 36,6 gradi registrati a Pradamano il 14 agosto e ben 11 giorni oltre i 30 gradi. Le numerose ondate di calore, causate immancabilmente dall’Anticiclone africano, hanno pesato molto sulle colture, in particolare quelle frutticole, ma gli effetti negativi del gran caldo e del secco hanno inciso anche sulla raccolta dei funghi nei mesi successivi, ridotta quest’anno ai minimi termini. (Alessandro Di Giusto)Orizzonte internazionale. Il festival culturale di Pordenone, dopo aver archiviato un’edizione per dare una scossa culturale al tempo della pandemia, ha già presentato il proprio cartellone 2022 che parte con Pordenonescrive e i suoi docenti eccellenti – il Premio Strega Emanuele Trevi, le scrittrici Nadia Terranova e Loredana Lipperini – e con la seconda edizione del Premio Saba Poesia a Trieste. Ma ci sarà un saldo filo rosso nel segno di Pier Paolo Pasolini, con il 2022 del centenario, e dalla primavera torneranno gli eventi della Fondazione Pordenonelegge quale ‘agenzia culturale’: dal festival di Monfalcone “Geografie” (con nuove date e una nuova primavera, dal 30 marzo al 2 aprile), al Premio Hemingway di Lignano. Massimo impegno, poi, alla preparazione della 23° edizione di Pordenonelegge, in programma dal 14 al 18 settembre, che si aprirà in modo ancora più significativo al pubblico nazionale e internazionale.Mezzo secolo di cultura. Non solo di Dante, ma il 2021 è stato anche l’anno della Fondazione de Claricini Dornpacher. Infatti, la realtà filantropica ha voluto celebrare i suoi 50 anni di attività rendendo un dovuto omaggio alla nobile famiglia cividalese sia per la sua storia secolare in Friuli iniziata alla fine del 1200 a Cividale, sia per l’alto profilo culturale che ha contraddistinto la loro pas - sione per gli studi danteschi editando l’unico codice friulano detto “Codice Claricini” della Divina Commedia. “Un anno quindi importante con numerosi manifestazioni nei vari settori culturali - commenta il presidente della fondazione Oldino Cernoia - che ha consen - tito, nonostante il periodo pandemico, di offrire a un pubblico numeroso eventi di alto profilo culturale con il supporto di enti pubblici e privati di primaria importanza nazionale e regionale”. E così sono stati organizzati 6 concerti, 25 convegni, 6 eventi inaugurali e molto altro.1466: l'anno indicato sul manoscritto con la versione della Divina Commedia trascritta dal nobile Nicolò de Claricini nella villa di Bottenicco di Moimacco - l’unica realizzata - in Friuli, tra i pezzi esposti nell’anno delle celebrazioni dantesche.Sono appena dieci le vittorie dell’Udinese in 42 partite dell’anno solare: 6 nel campionato scorso, 4 nel girone di andata appena finito. Tantissimi i gol subiti (68), meno quelli segnati: 53, con dati migliori nel torneo in corso.