Dicembre Sanvitese 2020, la musica per tenersi uniti

Da giovedì 3 dicembre al 7 gennaio 2021, speciali appuntamenti serali in diretta streaming. Tante proposte musicali garantendo la sicurezza a fronte dell’emergenza Covid-19.



Animare le serate del Dicembre Sanvitese rispettando il distanziamento sociale è stata una sfida raccolta dall’Amministrazione comunale che ha elaborato un programma dove protagonista è la musica come collettore. Fin dal nome del cartellone di eventi - “Teniamoci per musica” - si richiama al messaggio di mantenere il distanziamento sociale per contribuire a lasciarsi alle spalle quanto prima l’emergenza sanitaria e dall’altra a mantenere la coesione all’interno della comunità grazie alla musica. Il punto di partenza per l’ideazione della nuova iniziativa è stato il programma “San Vito estate 2020 - In Piazza, musica” che come si evidenzia dal titolo ha proposto nel periodo estivo un cartellone di eventi musicali, all’aperto, in centro storico, con eventi a ingresso libero, sempre rispettando le limitazioni di allora.



“L’iniziativa ha avuto un riscontro molto partecipato - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - ed essendoci oggi ancora di più la necessità di rimanere a casa, diversamente da questa estate, abbiamo pensato di creare un cartellone di eventi per aiutare a stare assieme, distanziati ma non distanti con il progetto che si titola "Teniamoci per musica", così da dare un senso di unità. L’iniziativa si svilupperà su 6 serate durante le quali sarà trasmesso un concerto con protagonisti gli artisti locali. Chiunque potrà collegarsi in diretta streaming e godere di tale opportunità ascoltando e così partecipando nel pieno rispetto delle regole del distanziamento”. Le dirette Facebook, dalla pagina dello IAT San Vito e della Pro Loco, prenderanno il via alle ore 21, dal palco dell’Antico Teatro “Gian Giacomo Arrigoni”.Nel dettaglio, il programma parte giovedì 3 dicembre con “Graffiti musicali”: Emanuele Graffiti (chitarra classica e acustica) proporrà un repertorio tra pezzi originali e cover. Ad esibirsi assieme a lui Nicole Pellicani (voce), Max Pasut (contrabbasso) e Marco Vattovani (percussioni). Si prosegue il 10 dicembre con “Una canzone per te”: omaggio a Sergio Endrigo con Andrea Pecoraro (voce) in trio con Marco Locatelli (chitarra) e Luigi Buggio (pianoforte). Il 17 dicembre serata dal titolo “Nico Naldini e P.P.P.”: omaggio a Nico Naldini e Pier Paolo Pasolini con letture, video e canzoni scritte da grandi artisti italiani e dedicate allo scrittore e al poeta casarsesi. Il 23 dicembre si terrà “Imagine Colors”: Messalina Fratnic proporrà un repertorio per ricordare i 40 dalla scomparsa di John Lennon e le grandi canzoni rock internazionali. Il 31 dicembre si potrà festeggiarlo tutti insieme, a distanza, con il Concerto di Capodanno: protagoniste le più belle canzoni vincitrici di Sanremo. Il cartellone si chiuderà il 7 gennaio 2021 con “Aurora”: ad esibirsi Rays Trio.“Un programma pensato e organizzato dal Comune di San Vito - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie - che, ci auguriamo, possa emozionare il pubblico e regalare un po’ di spensieratezza in un periodo non facile determinato da una lunga chiusura, per dare un segno di volontà di ripartenza e vitalità”. Per informazioni, contattare l’Ufficio IAT San Vito (tel: 0434 80251 - mail: iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com).