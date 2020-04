Didattica a distanza, a Pordenone la Protezione civile consegna 40 computer

La Protezione civile di Pordenone ha consegnato 40 computer ad altrettanti studenti dell'istituto comprensivo sud che ne erano sprovvisti. I computer, di proprietà dell'istituto scolastico, permetteranno agli alunni di seguire la didattica a distanza.



“Ringrazio operatori e volontari della protezione civile che ci hanno permesso di far recapitare in sicurezza i dispositivi informatici ai ragazzi” ha commentato la dirigente scolastica Armida Muz.



“Donne e uomini della nostra protezione civile – ha sottolineato dal canto suo l'assessore Emanuele Loperfido – stanno continuando a offrire un supporto a 360 gradi alla comunità, dalla consegna di pasti, farmaci e mascherine al monitoraggio del territorio. Attività che vengono svolte nel contesto di un'emergenza completamente nuova, mai affrontata prima. Con la distribuzione di questi computer permettiamo l'accesso alle lezioni a chi ne era escluso. E' un'altra pagina di aiuto e collaborazione particolarmente significativa in questi giorni di difficoltà.”



Ed è ancora attivo il numero della protezione civile 0434 392290 riservato a malati, anziani e invalidi residenti a Pordenone che non sono nelle condizioni di muoversi da casa per acquistare spesa e medicinali e non hanno nessuno che può provvedere per loro. Gli operatori rispondo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.



Da precisare che non è un servizio di spesa gratuita, ma un servizio di spesa a domicilio dedicato alle categorie che ne hanno oggettivamente bisogno. Comune e protezione civile fanno appello al senso civico di tutti, invitando a lasciare libere le linee telefoniche per chi ne ha veramente necessità.