Didattica a Distanza: lezioni via Meet con esperti esterni

Ultime lezioni dell’anno scolastico di Didattica a Distanza: al Liceo artistico “Max Fabiani” di Gorizia sono entrati in contatto via Meet con le classi alcuni esperti esterni all’ambito scolastico, espressamente invitati dai docenti. Vivace entusiasmo da parte dei ragazzi e delle ragazze per queste lezioni particolari, che hanno permesso loro di approfondire specifici contenuti programmati già nella didattica in presenza e che, in qualche modo, si è riusciti a svolgere anche in DaD. Gli interventi saranno ripresi e ampliati, se sarà possibile, nei prossimi mesi con degli stage operativi, ma intanto gli esperti hanno addirittura “catturato” l’attenzione e l’interesse dei giovani studenti e studentesse.

La professoressa Elisa Baldo ha proposto alle classi seconde sezioni A e B, dopo due lezioni preparatorie, un intervento di approfondimento sulla comunicazione giornalistica alla presenza on line del giornalista Ivan Bianchi e dell'esperto di riprese Fabio Bergamasco, che hanno mostrato agli studenti dei lavori giornalistici sia di cronaca locale, sia di cultura e promozione turistica regionale.

Inoltre, nella classe 2B, grazie alla disponibilità della studentessa universitaria Giulia Novati, si è affrontato anche il problema della traduzione dei testi poetici stranieri, un interesse nato casualmente nei trascorsi mesi invernali, per cui si è sfruttata la competenza di questa giovane studentessa della Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori all’Università degli Studi di Trieste.

Nella sezione di grafica, sia la classe terza, sia la classe quarta, su invito dei docenti Ivan Crico e Giovanna Bellanca, hanno potuto soddisfare l’interesse per la fotografia, le modalità delle riprese e le ultime tecnologie in materia, ancora con Fabio Bergamasco, che ha messo a disposizione degli studenti le sue riprese, realizzate anche con droni, spiegando quali sono le normative che regolano questi strumenti e quali le competenze richieste per poterli usare nella quotidianità ed eventualmente nella professione.

Tutti gli interventi erano già stati programmati per le classi e gli studenti come attività in presenza e, causa emergenza epidemiologica, hanno dovuto mutare modalità di svolgimento ma, visto l'interesse suscitato, verranno senz’altro riproposti, magari con i dovuti aggiornamenti, anche il prossimo anno scolastico.