Didattica e nozioni su muri e pavimenti, a Pradamano la scuola cambia volto

Anche i muri e i pavimenti possono parlare e insegnare. Può una semplice camminata trasformarsi in una lezione didattica o civica? A Pradamano lo si sperimenterà nel prossimo anno scolastico.

Formule matematiche, messaggi di benvenuto, planisferi, l’evoluzione dell’uomo e il sistema solare saranno alcuni degli elementi di arredo che accompagneranno i 120 piccoli studenti che dal 16 settembre torneranno a frequentare i corridoi e le classi della scuola primaria di primo grado di Pradamano. Gli stimoli didattici in superficie sono il regalo, a sorpresa, che il Comune a sud di Udine ha pensato di realizzare in vista del rinnovo degli spazi scolastici.



La novità è stata svelata questa mattina in esclusiva a Telefriuli durante un sopralluogo avvenuto per l'imminente riapertura dell'istituto di via Udine, restaurato e reso antisismico grazie ad un consistente fondo da 5 milioni di euro ottenuto grazie ai contributi regionali, europei e ministeriali destinati anche all'efficientemento energetico della vicina scuola media.



La speranza è che questo arredamento catturi l'attenzione dei piccini, li accompagni, inducendoli a ragionare, a memorizzare e a riempire - anche fugacemente - le loro giornate. Anche solo a livello di subconscio, uno sguardo distratto potrà acquisire, giorno dopo giorno, qualche piccola nozione, cosi comeL'idea è stata suggerita dal sindacoche, prendendo spunto da alcuni dei più nuovi e innovativi istituti del Nord Europa, l'ha proposta alla ditta appaltatrice. “Gli istituti scolastici possono essere a prova di Covid, di sisma e di dispersione energetica, ma possono essere anche piacevoli, stimolanti e confortevoli dal punto didattico”, ha spiegato il primo cittadino illustrandoci l'intento perseguito durante i lavori.“Sarà una delle prime scuole ad essere inaugurata a seguito delle ristrutturazioni legate all’antisismicità e al risparmio energetico. Speriamo possa diventare un punto di riferimento e di esempio per i rinnovi delle scuole future”.