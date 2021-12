Dieci giorni sotto l’albero con Pordenonelegge

Le date sono quelle familiari, 10 giorni “sotto l’albero”, incastonati nel countdown di Natale ma capaci di proiettarci al prossimo settembre, nel vivo di pordenonelegge 2022: torna dal 10 al 20 dicembre, online per tutti, “Amici a Natale”, la campagna di crowdfunding di Fondazione Pordenonelegge, quest’anno al traguardo della sua 10^ edizione! Sostenere l’attività culturale della Fondazione con quote di 25€ o 35€ è un primo passo tangibile per vivere da protagonisti le emozionanti giornate della Festa del Libro con gli Autori, dal 14 al 18 settembre 2022. “Amici a Natale”, nel secondo anno di pandemia, conta sui supporters di pordenonelegge e sul desiderio di condividere in presenza anche la prossima edizione del festival. L’amicizia a Natale è un valore che si celebra con un numero di ingressi utili a ritrovarsi, il prossimo settembre, a tu per tu con gli autori del cuore: per prenotarli, a fine estate, ci saranno giornate di prelazione assoluta, riservate solo agli Amici di Natale, e a nessun altro. Tutti i dettagli dal 10 dicembre sul sito pordenonelegge.it



Ma pordenonelegge significa anche “must have”, piccoli oggetti diventati gadget di culto per gli appassionati della Festa del Libro: a Natale, dal 10 dicembre ritroviamo la Pordenonelegge Collection, disponibile in un clic sul sito pordenonelegge.it, per tornare in un attimo alle atmosfere spensierate del festival e, insieme, sostenere le iniziative della Fondazione che fanno rima con sorriso, socialità, conoscenza, formazione. Nello shop di pordenonelegge ritroveremo le tazze gettonatissime dal pubblico della kermesse, le borse gialle e nere, le spille, le T-shirt, i magneti e anche l’ombrello e le mascherine gialle pordenonelegge da utilizzare le prossime settimane in attesa di liberarci dalla pandemia. Si può perfezionare il proprio ordine online, scegliendo se farsi spedire il pacco o ritirarlo direttamente negli uffici della Fondazione Pordenonelegge, entro mercoledì 22 dicembre, da lunedì a giovedì in orario 9/13 e 15/17, venerdì 9/13. Dettagli e richieste: tel 0434 1573100 email fondazione@pordenonelegge.it