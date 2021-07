Break The Silence Ita parteciperà a ‘Diecimila Vele contro la violenza sulle donne. Cambiamo rotta assieme!’, il grande flash mob nazionale di vela in programma domenica 4 luglio e promosso in tutta Italia dall’Associazione di Promozione Sociale “Diecimila Vele di Solidarietà” ( www.10000veledisolidarieta.org ) di La Spezia, di cui è Presidente il velista Stefano de Dominicis.

Break The Silence Ita è un progetto contro la violenza sessuale e di genere, nato nel giugno del 2020 da quattro ragazze classe 1997 di Torino: Mariachiara Cataldo, Giulia Chinigò, Francesca Valentina Penotti e Francesca Sapey. “A oggi, dopo un anno dalla nostra nascita, siamo circa trenta, sparse in tutta Italia, e, nonostante le peculiarità che caratterizzano ognuna di noi, abbiamo un obiettivo comune: rompere il silenzio. Il nostro progetto si occupa di trattare, principalmente sui social, tematiche legate alla violenza sessuale e di genere in ogni sua forma, con l’obiettivo di sensibilizzare riguardo all’argomento. Per questo motivo ha preso spontaneamente vita la nostra pagina Instagram @breakthesilence_ita, per dare voce a chi l’ha persa, a chi è stata rubata, a chi non riesce a farsi sentire da solo. Il nostro progetto è diventato nel tempo un porto sicuro per tutti coloro che sentivano il bisogno di esprimersi e di condividere con qualcuno la loro esperienza di violenza sessuale, di qualunque tipo”.

L’evento, gratuito, si svolgerà domenica 4 luglio contemporaneamente in tutta la Penisola e ha l’obiettivo di sensibilizzare e manifestare contro il sempre più preoccupante fenomeno della violenza sulle donne. Il nastro rosso in testa d’albero è il segnale convenzionale per dire stop a qualsiasi forma di violenza sulle donne (domestica, sul lavoro, fisica, psichica, economica, verbale, scolastica, ecc.).

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di: Lega Navale Italiana, FIV, Assonautica, Uisp, Barcolana, Comando Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, Centro Velico Caprera, Assormeggi, Fondazione Marisa Belisario Delegazione Regionale Puglia, Ordine degli Psicologici del Lazio, Comune di Bisceglie, Comune di Chiavari, Comune di Garda, Comune di Genova, Comune di Pescara, Comune di Ravenna, Comune di San Salvo, solo per citare qualcuna delle innumerevoli Istituzioni che hanno voluto essere presenti e supportare la manifestazione.

Data l’importanza del messaggio e dell’obiettivo dell’evento, il progetto Break The Silence ITA ha deciso di aderire accompagnata da Wall of Dolls di Jo Squillo, una onlus che a oggi coordina gli eventi che si svolgono ogni novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, per abbattere il muro di indifferenza che circonda ancora questi odiosi crimini.

Attraverso la vela, che promuove uno spirito di coesione e inclusione, è possibile iniziare a rompere il silenzio che è stato costruito intorno a queste tematiche. Sarà una giornata per stare insieme, sentirsi una comunità, sostenersi a vicenda e per poter finalmente parlare di violenza sessuale e di genere, sentendosi protetti.

L’evento si terrà in moltissime località di tutta Italia e ognuna di noi di Break The Silence ITA si recherà nel porto più vicino alla propria città per partecipare. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.10000veledisolidarieta.org