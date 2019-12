Giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 20:30, è in programma all'osservatorio astronomico di Farra d'Isonzo (GO) la conferenza "Difendersi dal terremoto si può - L'approccio neo-deterministico". A parlarne sarà un relatore d'eccezione, il prof. Giuliano Francesco Panza, già docente ordinario di Sismologia dell'Università di Trieste e, attualmente, accademico dei Lincei e dell'Accademia dei XL, primo italiano ad essere insignito, nel 2018, del Premio Internazionale (International Award) dell’American Geophysical Union, la più grande organizzazione mondiale di Scienze della Terra e delle Scienze spaziali.



Il prof. Panza ha dedicato la propria vita di ricercatore alla comprensione della struttura della Terra e dei suoi meccanismi. Le sue ricerche, focalizzate sullo studio della propagazione delle onde sismiche, l’analisi della composizione e dello spessore del guscio esterno della Terra, in particolare degli ultimi 200-300 km, gli hanno consentito, negli anni 70 del secolo scorso, di scoprire che nelle Alpi e in altre simili catene montuose è presente una litosfera (circa i 100 km più superficiali) di tipo continentale in subduzione, cioè in discesa all’interno del sottostante mantello terrestre. Da anni Giuliano Panza si batte per modificare le carte di pericolosità sismica, propugnando un metodo noto come “neo-deterministico”. I suoi studi gli sono valsi vari riconoscimenti internazionali. Giuliano Panza, oltre a numerosi altri filoni di ricerca in cui ha dato un contributo veramente innovativo, ha anche il merito di aver organizzato per decenni corsi di geofisica per studenti del cosiddetto “terzo mondo”, dall’Asia al Sud America.

Nel corso della serata, che avrà inizio alle ore 20:30, verrà anche presentato il Lunario 2020, il calendario che il Circolo astronomico di Farra pubblica da oltre trent’anni e che riporta la fase lunare per ogni giorno dell’anno, la visibilità delle eclissi, gli istanti delle fasi lunari e dell’inizio delle stagioni.

L'ingresso alla conferenza è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.