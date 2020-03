Difesa idraulica, sinergia tra Università, Consorzio e Cafc

Consorzio Bonifica Pianura Friulana, Cafc e Università di Udine in sinergia per individuare assieme strategie e interventi di difesa idraulica a favore del territorio del Comune di Marano Lagunare. Attraverso l’integrazione e la gestione delle opere presenti si punta a una ulteriore mitigazione del rischio idraulico, come dichiarato all’incontro nella sede Cafc tra il Consorzio - presenti la presidente Rosanna Clocchiatti, il direttore generale Armando Di Nardo, il direttore tecnico Stefano Bongiovanni e Massimo Ventulini -, il Cafc (presenti il presidente Salvatore Benigno, il direttore generale Massimo Battiston, i direttori tecnici Alessando Florit e Michele Mion) e il sindaco di Marano Lagunare, Mauro Popesso, accompagnato dall’assessore Giovanni Isidoro Corso. A illustrare opere e interventi Matteo Nicolini, titolare della cattedra di Costruzioni Idrauliche della facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine. Per la Regione Fvg ha presenziato il consigliere Mauro Bordin.

“Il Comune di Marano Lagunare - ha ricordato la presidente del Consorzio Clocchiatti -, presenta particolari e delicati aspetti di sicurezza idraulica e idrogeologica. Le opere di bonifica e drenaggio urbano costituiscono un elemento indispensabile per la difesa del territorio, e devono essere per questo costantemente monitorate e mantenute. La collaborazione con CAFC e amministrazione regionale testimonia la sensibilità delle istituzioni verso problematiche vitali per la convivenza e lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

“Come molti altri della Bassa Friulana - ha aggiunto il presidente Benigno - il Comune di Marano Lagunare in occasione di eventi piovosi necessita di scaricare meccanicamente le acque di sfioro della rete fognaria. Ciò avviene attraverso alcuni impianti di sollevamento che, a causa delle mutate condizioni di piovosità, risultano insufficienti in alcune occasioni. Nel corso degli anni sono stati eseguiti interventi migliorativi, assieme all’implementazione del sistema di telecontrollo a distanza. La collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana consente di ottimizzare gli investimenti per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio”.

Nicolini ha illustrato le soluzioni per mitigare il rischio idraulico nel territorio di Marano Lagunare, quali il potenziamento dell’impianto di sollevamento denominato “Serenissima”, con la previsione di un ulteriore impianto con scarico nella laguna nei pressi di via Nazario Sauro. Alcuni interventi minori riguardano l’ottimizzazione degli impianti di sollevamento “Squero” e “Saline”. Sulle soluzioni prospettate, che concernono la sicurezza idraulica di una parte importante del territorio comunale, Cafc e Consorzio hanno manifestato l’intenzione di attivarsi nei tempi più stretti possibile per dare concrete risposte all’amministrazione comunale.

E’ stata infine affrontata la problematica degli argini a mare, essenziali per la difesa del territorio dalle acque della laguna. Per l’attività di manutenzione e consolidamento è necessario che gli argini stessi siano intestati al demanio idrico regionale; verrà quindi verificata la disponibilità dei proprietari al relativo trasferimento.