Dinosauri all'asta, non solo il T-Rex Stan ma anche la 'triestina' Big Sara

I dinosauri non smettono di affascinare, grandi e piccini a tutte le latitudini, grazie anche alle scoperte più recenti che continuano a fornire informazioni preziose su questi animali enormi. I riflettori a livello mondiale oggi sono tutti puntati sullo scheletro di un T-Rex scoperto da un paleontologo - Stan Sacrison da cui il nome dell'esemplare - nel 1987 nel Sud Dakota, quotato la cifra stratosferica di 8 milioni di dollari all'asta da Christie's, che si svolgerà in serata a New York.

Stan è un gigante di 67 milioni di anni, alto 4 metri e lungo 12, dotato di 58 affilatissimi denti. Un vero gioiello perché è uno dei tirannosauri meglio conservati al mondo. Comprensibile, dunque, che l'attenzione sia altissima.

C'è, però, anche un altro dinosauro che nei prossimi giorni finirà all'asta, leggermente più piccolo e meno imponente, sebbene un vero e proprio gigante per la sua specie, interamente assemblato e restaurato in regione, a Trieste.



Lei - non ci sono informazioni che possano attribuire il sesso dei resti ma viste le dimensioni imponenti chi l'ha ricomposta ha scelto di darle un nome femminile - si chiama, misura dieci metri di lunghezza, ha 150 milioni di anni portati molto bene, ed è un. Si tratta di un grande dinosauro carnivoro, proveniente dai giacimenti fossiliferi americani della Morrison Formation, risalente al periodo Jurassico superiore.La, ditta triestina d’eccellenza mondiale nell’ambito della paleontologia, specializzata nell’estrazione e lavorazione dei resti fossili, l'ha preparata per questa grande occasione nel suo laboratorio di via Flavia 35., oltre a questa preziosa realtà che restituisce forma e sostanza ai resti rinvenuti nel mondo, sonorinvenute negli ultimi 30 anni. Milioni e milioni di anni fa anche in Friuli Venezia Giulia vivevano alcune specie di dinosauro, come dimostra il suggestivo sito dele gli esemplari –, - che negli anni sono stati individuati e riportati alla luce, o le