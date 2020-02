Diocesi di Concordia-Pordenone, stop alle messe

A seguito delle disposizioni ministeriali e regionali circa l'emergenza Coronavirus, in particolare rispetto alla necessità di evitare assembramenti di persone, in sintonia con le Chiese sorelle del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e in collegamento con le Autorità pubbliche, la Diocesi di Concordia-Pordenone ha disposto le seguenti misure per tutto il territorio diocesano fino alle 24 di domenica 1 marzo.

Sono sospese le celebrazioni pubbliche di Sante Messe feriali e festive, incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e Via Crucis. I fedeli, in sostituzione del precetto festivo e anche del Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, sono invitati a dedicare un tempo conveniente alla preghiera e alla meditazione, aiutandosi anche con le celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione.

Per quanto riguarda i funerali: saranno possibili le sepolture, anche con la benedizione della salma alla presenza delle persone più vicine al defunto, ma senza la celebrazione della Santa Messa o di altra liturgia; le Messe esequiali potranno essere celebrate solo al superamento di questa fase critica. Sono sospesi gli incontri del catechismo e dell'iniziazione cristiana e ogni altra attività nei centri parrocchiali.

Sono sospese le lezioni e gli esami dello Studio Teologico e della Scuola di formazione teologica. Sono sospese tutte le attività formative e gli incontri promossi dai diversi Uffici diocesani.

Le chiese e i santuari presenti nel territorio diocesano rimarranno aperti per chi vorrà recarsi a pregare, evitando assembramenti di persone, ma non saranno celebrate le Messe.

Sono sospesi gli appuntamenti legati alla Visita pastorale. Nel periodo indicato resteranno chiusi al pubblico: la Curia Diocesana, l'Archivio Storico Diocesano, il Museo Diocesano, la Biblioteca del Seminario.

A tali disposizioni debbono attenersi anche tutte le Aggregazioni laicali. Le attività caritative invece continueranno nel rispetto delle esigenze generali di prevenzione indicate dalle ordinanze.

Il Vescovo, monsignor Giuseppe Pellegrini, invita i parroci ad accompagnare le comunità in questo momento particolare, ricorda il valore della preghiera in famiglia e a livello personale, e invita alla preghiera per chi è più debole nella salute in particolare per quanti sono stati contagiati dal virus e per tutti coloro che si stanno adoperando per fronteggiare l'emergenza.