Diocesi di Udine, le Celebrazioni del tempo di Natale

Ecco il calendario delle Celebrazioni del tempo di Natale della Diocesi di Udine. Giovedì 24 dicembre mons. Mazzocato presiederà come di consueto i solenni pontificali in Cattedrale. La celebrazione eucaristica “in Nocte” è fissata alle 20, per consentire il rispetto del coprifuoco; l’indomani, venerdì 25 dicembre, la solenne S. Messa di Natale in Cattedrale, alle ore 10.30, e alle 17 l’Arcivescovo presiederà i Vespri (tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta da Radio Spazio).

Con i sacerdoti anziani. La prima celebrazione eucaristica del S. Natale, mons. Mazzocato la vivrà, significativamente, con i sacerdoti accolti alla Fraternitas, giovedì 24 alle 16. "Sarà un poter tornare insieme dopo un tempo di grande sofferenza per i tanti sacerdoti che il Signore ha preso con sé – sottolinea lo stesso Arcivescovo –. Fortunatamente oggi gli ospiti sono tutti negativi", precisa. "Rinnovo l’invito a tutti a pregare per quanti ci hanno lasciato. Si tratta di grandi testimoni della tradizione sacerdotale in Friuli, credo che ricordarli e tenere la loro memoria possa essere d’aiuto per tutti".

Un messaggio ai detenuti. Non potendo quest’anno celebrare a Natale la S. Messa anche in carcere, mons. Mazzocato ha indirizzato un messaggio a ciascuno dei detenuti dei penitenziari di Udine e Tolmezzo; le parole di conforto e speranza del Pastore della Chiesa friulana avranno così modo di raggiungere ciascuno, ricordando che Gesù nasce in ogni luogo e prefigurando la visita in carcere che l’Arcivescovo si ripromette di recuperare non appena possibile.

1 gennaio, a Castelmonte. Nella memoria liturgica di Maria Santissima Madre di Dio, venerdì 1 gennaio l’Arcivescovo salirà a Castelmonte, dove presiederà la S. Messa, alle 11.30. In cattedrale a Udine, alle 19, sarà celebrato invece il solenne pontificale di inizio anno con le autorità. Mons. Mazzocato offrirà una copia del Messaggio del Papa per la Giornata per la pace.