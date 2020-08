Dipiazza, Paruzzi, Pizzul e Zanette si confrontano a Tarvisio

Torna “Tarvision, nuove prospettive, nuove idee” giovedì 20 agosto dalle 19 in piazza Unità d’Italia, a Tarvisio. La serata, presentata dal giornalista Giovanni Marzini, sarà all’insegna dei gemellaggi: focus sul turismo con il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ospite del collega tarvisiano Renzo Zanette e sullo sport, ascoltando i racconti della voce storica del calcio Bruno Pizzul e i ricordi della campionessa Gabriella Paruzzi.

“Tarvision. Nuove prospettive, nuove idee. In quota le cose si vedono meglio” torna nella piazza del capoluogo della Val Canale con una serata turistico-sportiva che vedrà alternarsi sul palco volti arcinoti dello sport, praticato e raccontato. Dalle 19 sino alle 21.30 – in piazza unità d’Italia - l’evento firmato dal free press turistico IES Magazine (Prandicom editore) e inserito nel cartellone dell’Alpen Festival 2020, rassegna curata dall’Assessorato Cultura ed Eventi del Comune Tarvisiano, traghetterà il pubblico – ingresso libero - attraverso un suggestivo filmato realizzato dal pluripremiato fotografo friulano Carlo Spaliviero sulle tracce del suo ultimo lavoro, la raccolta fotografica “Tarvisio” storia di foreste, rocce, acque e popoli.

Immersione, poi, nel mondo dello sport: a colloquio con il direttore di IES Magazine Marzini, si alterneranno sul palco allestito in piazza Unità a Tarvisio la campionessa tarvisiana Gabriella Paruzzi - ex fondista italiana, vincitrice della medaglia d’oro nella 30 km a tecnica classica ai XIX Giochi olimpici invernali di Salt Salt Lake City 2002 e della Coppa del Mondo di sci di fondo del 200 -, impegnata oggi sul fronte organizzativo delle prossime olimpiadi di Milano-Cortina, e la voce del calcio italiano, quel Bruno Pizzul con il quale leggere l’attuale momento dello sport più amato in Italia alla vigilia delle finali europee e dell’or-mai vicina nuova stagione.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette per una sorta di gemellaggio con la città di Trieste, già raccontato nel numero estivo di IES Magazine: un legame che avrà il suo momento clou nel dialogo – previsto attorno alle 19.45 - tra il sindaco tarvisiano e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, sull’auspicata ripresa turistica dopo l’emergenza sanitaria.