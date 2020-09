Disabilità e fragilità, obiettivi reinserimento lavorativo e integrazione

Reinserimento lavorativo e integrazione dei soggetti con disabilità e fragilità, alla luce della normativa e della giurisprudenza sugli accomodamenti ragionevoli, della disciplina anti Covid-19 e delle competenze dell’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Saranno i temi al centro del webinar “Prevenzione, tutele e reinserimento lavorativo nel prisma degli accomodamenti ragionevoli”, in programma mercoledì 30 settembre dalle ore 16 alle 18 sulla piattaforma Microsoft Teams, all’indirizzo https://forms.gle/FY4fr9gtFk3iykyc6. Aperto a tutti gli interessati, l’obiettivo è la disseminazione delle conoscenze scientifiche e delle buone prassi per diffondere la cultura della sostenibilità, dell’inclusione e dell’invecchiamento attivo.



Organizzata dal Gruppo interdisciplinare sull’invecchiamento attivo dell’Università di Udine (Active Ageing Uniud), con il supporto dell’Ufficio divulgazione scientifica dell’Ateneo, e dall’INAIL, l’iniziativa prosegue e rafforza la collaborazione fra le due istituzioni. L’appuntamento è il secondo nell’ambito del ciclo “Quando la scienza si fa (buona) pratica. Dialogo tra Università, INAIL e mondo del lavoro, per un lavoro sostenibile di giovani e anziani”, organizzato dal Gruppo Active Ageing Uniud.



Il webinar si aprirà con i saluti del rettore dell’ateneo friulano,, del direttore regionale dell’INAIL,, e, in rappresentanza del Comitato scientifico del Gruppo interdisciplinare sull’invecchiamento attivo dell’Università di Udine,, del Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali. Interverranno:, ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Bari Aldo Moro;, dirigente vicario INAIL Direzione Centrale Prestazioni Socio-sanitarie;, ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università di Bari Aldo Moro. Modererà, ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Udine.