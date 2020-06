Discute la tesi a Friuli Innovazione

Si chiama Edoardo Bertoni e sabato 6 giugno ha ottenuto la laurea magistrale in Ingegneria Edile e Architettura al Politecnico di Milano, discutendo la tesi con la commissione in collegamento dalla sala Convegni di Friuli Innovazione. È stata una sessione di laurea “digitale”, modalità attivata dagli Atenei per mantenere le scadenze previste e rispettare le limitazioni imposte dal Covid-19, in cui la discussione della tesi avviene “da remoto”.

“Le strutture di Friuli Innovazione sono a disposizione sia dei nostri insediati, imprese e laboratori ospiti del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine, sia di imprese, enti pubblici o privati esterni che possono richiederle su prenotazione. La Sala Convegni è attrezzata con audio e video e Friuli Innovazione è dotata di un collegamento in banda ultralarga ad alta affidabilità", spiega Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione.

"Fino ad oggi non ci era ancora capitata una richiesta di questo tipo ma è stata subito presa in considerazione. Le procedure e le modalità di utilizzo e accesso delle strutture sono rigorosamente rispettose delle normative Covid-19. In questa situazione particolarmente delicata come quella che stiamo vivendo in questi mesi ci è sembrato incoraggiante essere partecipi di un momento così significativo e proiettato al futuro come la laurea di uno studente. Congratulazioni al neo dottore e che riesca a far crescere insieme passione e lavoro", conclude Feruglio.

In questo caso la richiesta è arrivata tramite un insediato, Andrea Bertoni, fondatore di Fill In The Blanks, startup avviata nel 2007 dall’incubatore di Friuli Innovazione e oggi azienda di informatica e tecnologie digitali, ma va ricordato come il ruolo di Friuli Innovazione sia sempre quello di essere al servizio del territorio, quindi ben venga se ci saranno altre richieste perché anche questo ci sembra un modo concreto di contribuire allo sviluppo del capitale umano di questa Regione.

Chi volesse mettersi in contatto con noi può farlo scrivendo a insediamento@friulinnovazione.it o telefonando a 0432/629730.