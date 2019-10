Dispersione scolastica, prime avvisaglie dagli Invalsi

La scuola italiana tira le somme e lo fa analizzando i dati Invalsi che rendono osservabile un fenomeno piuttosto diffuso ma che spesso sfugge alle statistiche, quello cioè della dispersione scolastica implicita. In cosa consiste? Nella quota, non trascurabile, di studenti che consegue il diploma e non raggiunge nemmeno lontanamente i livelli di competenza che ci si dovrebbe aspettare dopo tredici anni di scuola.

Le criticità messe in evidenza dai risultati delle rilevazioni nazionali già nel primo ciclo d’istruzione potrebbero permettere una identificazione precoce di questo problema e consentire quindi azioni preventive efficaci.



Leggi la ricerca



La situazione in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, la percentuale di studenti in difficoltà alla fine della terza secondaria di primo grado è del 6,6%, percentuale che balza al 10,2% in Emilia Romagna, al 10,8% in Umbria, all'11,6% in Toscana, al 12,1% in Liguria per aumentare ulteriormente man mano che ci si sposta al Sud con 13% nel Lazio, 13,8% in Abruzzo e 16,5% in Molise, 18,9% in Puglia, 19,9% in Basilicata, per aumentare fino ad arrivare al 22,2% in Sardegna, al 25% in Campania, al 27,9% in Sicilia e addirittura al 29,6% in Calabria.

La media italiana di allievi in difficoltà, quelli cioè che hanno raggiunto al massimo il livello 2 in Italiano e matematica e che non hanno raggiunto il livello A2 in Inglese (Lettura e

ascolto), è del 14,4%.



La dispersione scolastica è un problema sociale che l’Italia, al pari di altri Paesi, cerca di ridurre. Questo perché i ragazzi che interrompono precocemente la loro formazione si apprestano ad affrontare la vita adulta con competenze di base insufficienti per muoversi autonomamente e consapevolmente nella società.



Il tasso di dispersione si determina misurando la quota degli Elet, Early Leavers from Education and Training, cioè di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che conseguono al più il titolo di scuola secondaria di primo grado o una qualifica di durata non superiore ai 2 anni.



Grazie agli interventi di contrasto mirati il fenomeno si è ridotto. Tuttavia, in Italia la quota degli ELET secondo i dati EUROSTAT 2019 si attesta nel 2018 ancora al 14,5% della popolazione scolastica.

Il dato sugli Eletnon riesce però a dare l’esatta dimensione del problema della dispersione scolastica. Alla dispersione esplicita, gli ELET, sfuggono quegli studenti che conseguono un titolo di scuola secondaria di secondo grado, ma senza aver raggiunto i traguardi minimi di competenze previsti per il loro percorso di studio.



Sommando il numero di studenti dispersi espliciti ed impliciti è possibile stimare che la dispersione totale in Italia sia superiore al 20%, un problema che riguarda quindi un cittadino su cinque.

Riuscire a misurare il fenomeno complessivo della dispersione offre alla scuola e ai decisori politici informazioni essenziali per prefigurare interventi di assistenza agli studenti che vivono il loro percorso scolastico con difficoltà.





I dati Invalsi non colgono solo il dato finale sulla dispersione, ma permettono di diagnosticarla precocemente, così da rendere possibile un intervento di potenziamento durante l’iter formativo.

I fattori che contribuiscono a determinare la dispersione scolastica totalecominciano infatti a manifestarsi già nel ciclo primario, anche se sono piuttosto difficili da individuare e quantificare.

Le rilevazioni standardizzate sugli apprendimenti possono quindi fornire indicazioni molto importanti e favorire l’adozione di misure per la prevenzione della dispersione scolastica.

Un’azione tempestiva di aiuto, che interviene sul problema a partire dal suo esordio, può avere una maggiore probabilità di successo e portare nel giro di pochi anni a ridurre sensibilmente questo fenomeno nella scuola italiana.