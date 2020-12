Distanti, ma uniti in un anno di lotta

Di retorica sulla pandemia ne abbiamo letta e ascoltata parecchia. La cronaca è apparsa indecisa tra il tessere lodi agli eroi e dare spazio a una sequela senza fine di lamentazioni e recriminazioni. Abbiamo scelto di raccontare otto persone che in questi mesi hanno continuato a darsi da fare, garantendo a tutti noi di godere dei servizi essenziali. Parliamo di queste persone, ma in realtà raccontiamo l’intera categoria che rappresentano. Così Francesca Leschiutta, infermiera che opera della casa di riposo di San Vito al Tagliamento, premiata dal presidente della Repubblica. Al suo fianco Giuseppe Curci, addetto alla sanificazione dell’azienda Pfgroup di Udine, alla guida di una squadra che interviene negli ambienti di lavoro per ridurre al massimo la possibilità di contagio.



C’è poi il vice ispettore della Polizia Massimo Floreano, operatore della Squadra volante della Questura di Udine, sempre in servizio nonostante il pensiero di poter contrarre il virus e la possibilità di trasmetterlo ai familiari (assillo costante pure di chi svolge professioni sanitarie) nonostante l’adozione di tutte le precauzioni possibili, incluso il fatto di togliere la divisa e cambiarsi fuori di casa, prima di entrare e abbracciare i suoi cari.



Claudio Rugo, coordinatore della squadra comunale di Protezione civile di Buja, volontario da 29 anni, provvede assieme ai colleghi a portare la spesa agli anziani in difficoltà dopo che nei mesi precedenti ha dovuto affrontare questa situazione d’emergenza del tutto nuova. Neppure Massimo Cipolat, allevatore di capre a Castello di Aviano, si è mai fermato e anzi ha cominciato a consegnare a domicilio i suoi formaggi in mezza regione, assumendo anche nuovo personale. Sempre al lavoro anche Donatella Pascoli, cassiera del supermercato Despar nel Centro studi a Udine. E grazie al personale dei supermercati e delle rivendite di alimentari se sulle nostre tavole il cibo non è mai mancato, anche nei momenti più difficili.

Infine il corriere Stefano Adami, titolare di un’azienda di trasporti che ha proseguito la sua attività anche quando c’era molta paura di contagiarsi, affrontando le difficoltà di trovarsi per strada senza neppure avere un posto dove poter mangiare o bere un caffè o, peggio, vedendosi tenuto a distanza nelle aziende dove consegnava la merce perché considerato un potenziale 'untore'. A tutte queste persone, che senza essere eroi hanno fatto fino in fondo il loro lavoro, va la sincera gratitudine di tutti noi.



"Disponibili a fare di più"

Abbiamo ascoltato domande, dubbi, lamentele e recriminazioni delle numerose persone preoccupate e spaventate che, non sapendo a chi rivolgersi, venivano in farmacia chiedendo aiuto”. La pandemia, per Jacopo Londero, titolare della omonima farmacia a Udine, ha significato cambiare parzialmente il rapporto con i propri clienti.

“Come forse succedeva un tempo, a noi si sono rivolti coloro che non trovavano risposte e rassicurazioni altrove, poiché il sistema sanitario era sotto pressione. Abbiamo cercato di gestire tutte le richieste ma è stato difficile soprattutto nel primo periodo, quando non era facile reperire mascherine e igienizzanti”. Nella seconda ondata le cose sono leggermente cambiate.



“Ci siamo organizzati meglio con le consegne a domicilio, soprattutto delle bombole d’ossigeno che oggi sono fondamentali – sottolinea -. Adesso vorremmo fare di più, ci siamo detti disponibili a fare tamponi e a somministrare vaccini, ma per il momento non ci è stato possibile”.