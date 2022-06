Divertimento in sicurezza, riparte Overnight

Riprende il via a Trieste e provincia la 17esima edizione di Overnight, progetto promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in collaborazione con il Servizio 118, le cooperative sociali La Quercia, DuemilaUno-Agenzia Sociale e l'Associazione di Volontariato ALT di Trieste, in collaborazione con il Comune.

Tutti i sabati, dal 18 giugno al 10 settembre, l'équipe, costituita da infermieri, educatori e giovani educatori alla pari (peer eucators opportunamente formati), sarà presente nelle aree di aggregazione giovanile più significative; gli operatori, riconoscibili da una maglietta con il logo “Overnight”, dalle 22 alle 2 circa, saranno presenti con un gazebo nella zona tra via Torino e Piazza Venezia, luogo di ritrovo privilegiato da giovani e giovanissimi.

Come gli altri anni, l’equipe farà una mappatura attenta del territorio per garantire una presenza anche in nuovi luoghi della movida. Inoltre, Overnight sarà presente agli eventi d'intrattenimento notturno quali discoteche, feste, concerti e festival, in accordo con gli organizzatori.

Al gazebo gli operatori metteranno in atto azioni finalizzate alla promozione di un divertimento sicuro: saranno effettuati alcol test, distribuiti kit usa e getta, materiale informativo sulle sostanze e sulle malattie sessualmente trasmesse. Inoltre, saranno assicurati counseling e interventi sanitari di primo soccorso in caso di bisogno. Anche quest'anno per promuovere una mobilità sicura, al gazebo, ai giovani dai 16 ai 25 anni saranno distribuiti buoni taxi del valore di 7 euro. Ogni ragazzo potrà ritirare tre buoni da utilizzare eventualmente anche in condivisione con gli amici. I minorenni potranno ritirarli con una delega dei genitori.

Ai ragazzi che ritireranno i buoni taxi sarà chiesto un recapito mail che sarà utilizzato per inviare informazioni utili alla promozione della salute, per monitorare l'utilizzo dei buoni taxi e per tenere un contatto con i giovani incontrati al banchetto.

Anche quest'anno la cooperativa Radiotaxi, formata già in passato sui temi relativi agli usi/abusi di alcol e sostanze da parte dei giovani, sarà, insieme ai gestori dei locali, un partner importante del progetto.

Overnight, in collaborazione con il Dipartimento Scienze della Vita dell'Università di Trieste, in particolare con la professoressa Lisa Di Blas, continuerà il lavoro di ricerca sui costumi giovanili legati al divertimento notturno, attraverso interviste strutturate, proposte durante le serate.

I dati della ricerca realizzata da Overnight nel 2020 e nel 2021 - avente come focus l'impatto della pandemia sui giovani - ci dicono di un aumento del disagio che i ragazzi si trovano a vivere anche a causa della pandemia. Infatti, il 50% degli intervistati ha riferito di percepire un peggioramento delle condizioni di vita rispetto allo studio, al lavoro e alle condizioni economiche, mentre più del 50% ha riferito di sentire a rischio il proprio futuro.

Cifre che confermano la necessità, da parte delle istituzioni che a vario titolo si occupano di giovani, di tenere un dialogo aperto con i ragazzi che, anche a causa della pandemia, si sono trovati a vivere un momento di difficoltà.

In questo senso, la presenza degli operatori di Overnight rappresenta un momento utile di confronto con i ragazzi sui temi relativi al benessere psicofisico. L'equipe, specializzata sui temi dell'adolescenza, oggi ancor più che in passato, garantisce un ascolto attento alle questioni poste dai ragazzi e ai loro bisogni di salute.

Le modalità di comunicazione, calibrate sulla giovane età, facilitano l'aggancio e l'istaurarsi di un rapporto di fiducia, necessario perché i ragazzi possano sentirsi a proprio agio nel “raccontarsi”. Significativo in questo senso il dato relativo al numero di contatti - 4.200 - realizzati nell'estate 2021.

L’Overnight ha attivo un proprio sistema di comunicazione tramite mail (progettovernight@gmail.com) e tramite i social, Facebook e Istagram, per dare tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili per un divertimento sicuro e per tenere costantemente aperto un dialogo con i ragazzi.