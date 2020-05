Divieto di transito in via Brenari

Ripartono i cantieri a Udine e da mercoledì 20 maggio, dalle 7 alla fine della giornata lavorativa, in via Brenari sarà istituito il divieto di transito, di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo via Poscolle.



Sarà istituito il doppio senso di circolazione, che avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra l’area interessata dai lavori e via Grazzano/Poscolle.