Divise Storiche e Cimeli dell’Arma in mostra

100 anni di storia della Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Carabinieri, una ricorrenza importante che l’arma ha deciso di celebrare con un programma di appuntamenti iniziato oggi a Città Fiera con l’inaugurazione della mostra delle divise storiche e cimeli dell’arma, un’esposizione unica per la prima volta visitabile in Friuli Venezia Giulia che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino a domenica 13 ottobre. Al piano terra del centro commerciale un’intera area dedicata alla mostra che ripercorre la storia dell’Arma dei Carabinieri attraverso l’esposizione delle divise storiche realmente indossate nel passato da coloro che hanno combattuto per il nostro Paese.

60 le divise storiche con decorazioni militari dei periodi tra fine 800 e inizio 900 della prima e della seconda guerra mondiale, dell’epoca coloniale, del dopoguerra, degli anni 50/60/70. Una collezione di cartoline storiche, le ceramiche smaltate e un tenente colonnello a cavallo degli anni 30 in resina. Due approfondimenti della mostra sono stati inoltre dedicati al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa e a Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al valor Militare. La mostra è stata curata dal Tenente Colonello Michele Miulli.

In occasione dell’inaugurazione lo spirito condiviso delle autorità intervenute ha richiamato più volte ai valori che l’Arma dei Carabinieri trasmette e come siano oggi di fondamentale importanza per la comunità. Lealtà, coerenza, coraggio e consapevolezza della propria forza i valori che Antonio Maria Bardelli ha ricordato nel suo intervento che ha voluto fare in qualità di Tenente dei Carabinieri, valori che l’arma gli ha lasciato e continuano a guidare il suo percorso. In rappresentanza del Comune di Martignacco il primo cittadino Gianluca Casali. Diverse inoltre le autorità intervenute in rappresentanza dell’Arma: Livio Zucca, Presidente della Sezione di Udine della Associazione Nazionale dei Carabinieri, Michele Cristoforo Ladislao, Ispettore Regionale A.N.C di Trieste, Luigi Federici già Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Socio d’Onore della Sezione A.N.C. di Udine e Elvio Polini, Presidente IPA delegazione Friuli.

Nel febbraio del 1919 veniva costituita la Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Carabinieri, una delle primissime in Italia e in Regione, destinata inizialmente al mutuo soccorso a favore dei militari dell’arma, con l’evoluzione dello statuto, è diventata altresì una risorsa per la comunità. Sono oltre 400 i soci della sezione di Udine, l’Associazione Nazionale Carabinieri aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti contando più di 200.000 iscritti a livello globale, sono 1700 le sezioni sul territorio nazionale e 166 organizzazioni di volontariato, è presente in 23 stati e ben 4 continenti.

La mostra a Città Fiera resterà aperta fino al 13 ottobre tutti i giorni ad ingresso libero.