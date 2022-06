Dj Tubet al 'Museo delle case narranti Fvg'

Prende il via a Campolonghetto, piccola ma attiva frazione di Bagnaria Arsa, il Museo delle case narranti Fvg, un festival in grado di raccontare il territorio e le sue tradizioni attraverso l’arte di strada e la cultura. Attraverso opere artistiche legate alla Street Art ma anche opere scultoree che saranno poi inserite nel contesto urbano, il Museo delle case narranti Fvg vuole valorizzare con una semplice e originale proposta artistico-culturale la località.

Artisti selezionati, provenienti dal mondo dei graffiti, trasformeranno le pareti spoglie e anonime di alcuni edifici in tela bianca su cui raccontare emozioni e tradizioni. Ma ci sarà di più: il paese, durante le giornate del festival, si animerà con una mostra fotografica, iniziative per i più piccoli, la passeggiata con il cantastorie, musica e non solo...

Gli appuntamenti artistici si svolgeranno durante tutto l'arco del fine settimana, a partire dalla mattinata di venerdì 17 per concludersi domenica sera coinvolgendo gli scultori Renato Franz e Antonino Felice La Montagna, e i writer Mattia Campo Dall’Orto, Nicolas Perra, La crew dei Brò 360, Roberto Candotti e Simone Fantini.

Non mancheranno i concerti serali previsti già per venerdì con i cori Castions delle Mura e A. Tavagnacco di Manzano, mentre sabato sarà la volta dell'attesissimo spettacolo del rapper friulano Dj Tubet che non mancherà di scaldare il pubblico con le sue canzoni e improvvisazioni freestyle in un appuntamento che rientra nel "Fin Cumò tour".

“Fin cumò” è il titolo dell'apprezzato cd dell’artista friulano; durante la festa ci sarà l'occasione di ascoltare dal vivo i brani dell'album in un percorso vario tra lingue, culture e tradizioni apportate dalle collaborazioni recenti con altri artisti europei ed extraeuropei. La chiusura della serata di sabato è affidata alla selezione musicale del Dj Alex Batti.

Domenica 19 il festival giunge a conclusione con il racconto itinerante del cantastorie William Gatto e lo spettacolo finale con i giocolieri del fuoco, trampolieri e giullari della compagnia Torototelis. Va ricordato che anche l’Afds Bagnaria Arsa sarà presente alla rassegna e festeggerà assieme ai presenti il suo 60° anno di fondazione. Nell'occasione e a ricordo sarà realizzato un murale su una parete del bocciodromo.

Il rosso che li contraddistingue non è solo uno dei colori primari sulla tavolozza degli artisti ma è simbolo di "dono" generoso e incondizionato verso il nostro prossimo.

L'intera rassegna friulana prende spunto dalla bella realtà calabrese del “Museo delle case narranti” di Potame, in provincia di Cosenza, nato dalla sinergia di due associazioni culturali, Parco Tommaso Campanella del presidente William Gatto e Sottosuolo con Mario Verta, che ha dato respiro e lustro a vecchi muri attraverso la narrazione del luogo e attirando curiosità ed interesse di nutriti gruppi di visitatori che annualmente si recano ad ammirarne la peculiarità. E proprio una loro delegazione sarà ospite del Museo delle case narranti Fvg omaggiando la realtà friulana con la realizzazione di un loro murale.

