DobiArtEventi indaga il rapporto tra uomo e acqua in Fvg

festazione artistica multimediale organizzata dall’associazione culturale Gruppo Area di Ricerca – Dobialab di Staranzano (GO). La manifestazione intreccia diversi percorsi e linguaggi creativi e quest’anno la prima parte di DAE indaga il rapporto dell’uomo con l’acqua dal punto di vista storico, economico e sociale sul territorio regionale e nella vicina Slovenia e a Venezia. Il Festival di Dobialab continua dunque nel corso di questa edizione a divulgare arte e cultura, promuovendo sia artisti locali che internazionali contemporanei. L’intento dell’associazione è quello di permettere al pubblico di scoprire meglio il territorio della nostra Regione e di stringere ogni anno nuovi legami e collaborazioni con realtà culturali nazionali e internazionali proprio grazie all’organizzazione del Festival.

Dopo aver analizzato il legame tra acqua e uomo con conferenze, concerti ed esperienze audiovisive nella Bisiacaria, il DAE si sposta sabato 17 ottobre nella Bassa Friulana al Centro Informazione Documentazione (CID), nel Piazzale Marinotti 1, a Torviscosa. In occasione dell’ottantesimo anniversario dell’istituzione del Comune di Torviscosa, alle 18 l’architetto e docente universitario Moreno Baccichet terrà un incontro dal titolo “La Bassa Friulana tra urbanistica ed idrologia”. Insegnante nelle università di Ferrara, Udine e allo IUAV di Venezia, Baccichet spiegherà al pubblico il peculiare sviluppo del paesaggio della Bassa Friulana, approfondendo la storia di questo territorio e della sua pianificazione urbanistica in rapporto alle sue risorse idriche. Seguirà poi “TILT”, un concerto estemporaneo e improvvisato per flauto ed orchestra da camera. L’improvvisazione è una prassi esecutiva esistente da secoli in tutte le tradizioni musicali del mondo, ma è stata a volte emarginata per far prevalere delle performance senza sorprese, più controllate e che potessero essere ripetute e quindi migliorate nella loro esecuzione di volta in volta. In TILT verrà usata prevalentemente la tecnica della “conduction”, che consiste nel fornire agli esecutori i comandi, che faranno poi evolvere il flusso musicale tramite dei gesti effettuati con le mani e, a volte, con tutto il corpo del direttore. Una sorta di “partitura umana” che verrà “letta” ed eseguita da Angelica Groppi, Rachele Castellano e Giovanni Dalle Aste con le loro viole, da Simone Lanzi al contrabbasso, da Piercarlo Favro con la chitarra classica, da Anna Talbot con l’arpa, da Luigi Vitale con vibrafono e marimba e da Massimo De Mattia con i flauti. Il concerto sarà diretto da Giovanni Maier, docente di jazz al Conservatorio Giuseppe Tartini, nonché supervisore artistico di DAE 2020.



Questo appuntamento di DobiArtEventi è stato organizzato da Dobialab con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, con il partenariato del Comune di Torviscosa e del CID e con la collaborazione della BCC Staranzano e Villesse.Gli eventi sono stati programmati seguendo le normative sanitarie e le linee guida nazionali e regionali riguardanti la prevenzione al contagio da Covid-19. Per prenotarsi è necessario consultare il sitoe la pagina Facebook DobiaLab.