DobiArtEventi, la ricerca scientifica nei laboratori del litorale triestino

Dopo aver ripreso gli appuntamenti della 19esima edizione di DobiArtEventi (DAE) oltreconfine domenica scorsa con performance musicali al Moja Ljubljanica, il Centro Culturale di Vrhnika, approda il 1° settembre il secondo appuntamento del festival multimediale di Dobialab nei laboratori creativi dell’associazione a Staranzano.

“Il 22 è stata una bella giornata a Vrhnika e molti partecipanti hanno avuto modo di visitare il museo per la prima volta – spiega il direttivo –. È stata un’occasione per rafforzare i nostri legami con le realtà slovene con cui continueremo a collaborare anche in futuro”.

DobiArtEventi ha infatti l’obiettivo di divulgare arte, musica e cultura, facendo conoscere meglio il territorio del Friuli Venezia Giulia e stringendo di anno in anno nuovi legami e collaborazioni con realtà internazionali.

La manifestazione intreccia diversi percorsi e linguaggi creativi con artisti e progetti locali che sono chiamati a confrontarsi con personalità nazionali e internazionali. Il supervisore artistico del DAE è quest’anno Giovanni Maier, docente di jazz al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste.



“L’anno scorso avevamo deciso di incentrare la XIX edizione di DAE sul rapporto tra uomo e acqua – spiega il direttivo di Dobialab -. La novità di questa edizione di DobiArtEventi è lo svolgimento di eventi in locations inconsuete, dove promuovere le arti multimediali con diverse realtà culturali in Italia e in Europa. Già l’anno scorso gli appuntamenti del Festival si sono svolti a Sagrado, a Dolegna del Collio e a Staranzano in luoghi strettamente connessi all’acqua”.Il Festival multimediale del Gruppo Area di Ricerca Dobialab di Staranzano era stato infatti avviato lo scorso anno a settembre ma, a causa delle successive ondate di pandemia da Covid-19, era stato poi interrotto a ottobre.Dopo aver ripreso la XIX edizione di DAE in giugno con un’esposizione del Treeorganico a Staranzano e il 22 agosto nel Centro Culturale di Vrhnika, i laboratori creativi rimangono un luogo centrale del festival multimediale di DobiArtEventi., ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), che parlerà della sua ricerca scientifica svolta nei laboratori del litorale triestino.Seguirà poi “”, un progetto multimediale diin cui immagini, installazioni mini-audio elettroniche e con percussioni, gesti e azioni musicali dialogheranno assieme. Il suono, componente principale di questo lavoro, è usato come una tela su cui vengono eseguite le azioni musicali rappresentate in immagini con colori e sfumature.La serata si concluderà con la live visuals “” diin collaborazione con OGS. Un insieme di video modificati con tecniche analogiche mostreranno uno studio al microscopio di OGS, fatto assieme al biologo marino Alfred Beran. Verranno dunque proiettate le immagini catturate di alcuni tipi di plancton presenti nelle acque del Golfo di Trieste.L’appuntamento del 1° settembre di DobiArtEventi è stato organizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e con il partenariato di OGS, in collaborazione con il Comune di Staranzano e la BCC Staranzano e Villesse.Gli eventi sono stati organizzati seguendo le normative sanitarie e le linee guida nazionali e regionali riguardanti la prevenzione al contagio da Covid-19. Per prenotazione agli eventi e maggiori informazioni consultare i canali social Facebook e Instagram di Dobialab, il sito http://www.dobialab.net/ o scrivere una mail a in@dobialab.net.