Dodici mila euro per il restauro del Monumento alla Resistenza

Prossimi al via i lavori di restauro al monumento alla Resistenza dell’omonima piazza cividalese.

Si tratta di una imponente opera realizzata da Luciano Ceschia ed inaugurata dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini il 20 aprile 1975.

“Come già ampiamente discusso in sede di Consiglio Comunale e anticipato in varie occasioni, il monumento alla Resistenza verrà restaurato a breve” dichiara l’assessore alla manutenzione Giuseppe Ruolo. “E’ stato ottenuto il necessario parere favorevole della Soprintendenza e la ditta incaricata è altamente specializzata in lavori di restauro di questo tipo”.

Accolta la notizia favorevolmente anche dalla locale ANPI, l’assessore spiega che “abbiamo atteso qualche mese auspicando un gesto di liberalità privato come già avvenuto per il pennone e per una scultura che verrà installata in Piazza Garibaldi, ma non avendo purtroppo avuto alcun riscontro a tal proposito, abbiamo reperito la disponibilità al bilancio comunale di 12.000 euro per realizzare un’opera meritevole che darà piena soddisfazione a quanto discusso in consiglio comunale e che evidenzia ulteriormente la sensibilità di questa amministrazione nei confronti di quelli che sono dei simboli importanti della città”.

I lavori partiranno a novembre e avranno una durata di trenta giorni.