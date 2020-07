Dolce Risveglio tra i campi di lavanda a Gorizia

Svegliarsi, o meglio risvegliare la mente, il corpo e l'anima immersi nella natura color lilla, cullati dalla musica da camera e deliziati da una colazione gourmet. Ecco l'evento davvero insolito denominato “Dolce Risveglio”, che la Smilevents Aps Sd organizza sabato 4 luglio dalle 6 alle 8 del mattino nei campi di lavanda dell'Azienda agricola “Zian Luigia – Profumo di Lavanda” nei pressi di via Brigata Etna a Gorizia.

Accompagnati dalla professionista della Mindfulness (tecnica per la riduzione dello stress basata sulla pratica della consapevolezza) Urska Merljak i partecipanti scopriranno le tecniche base per cogliere il meglio di ogni momento, per spingerci nel profondo delle nostre radici, non temere il futuro e apprezzare il presente.

Questa atmosfera sarà resa magica dalla musica da camera suonata dal vivo dal musicista friulano Marco Di Lena e dalla suadente dolcezza di una gustosa colazione preparata dalla Chef goriziana Chiara Canzoneri.



Mindfulness... conoscere e praticare la meditazione di consapevolezza

Insomma, un momento davvero unico, da assaporare completamente senza remore o barriere., spesso sopite o addirittura sepolte da orari serrati e stress lavorativo. Non e' un caso che questo evento, cosi particolare, arrivi proprio al termine di un lungo, e per molti interminabile, lockdown che ci ha diviso, ma in molti casi ci ha aiutato a guardarci dentro nella solitudine e nel silenzio di una casa vuota.Ecco perché ci sembra giusto agevolare, anche con questa iniziativa, un'auspicata e rinnovata consapevolezza di armonia tra essere umano e natura.Ad impollinare i fiori di lavanda ci saranno anche le api, ma senza di loro il mondo non esisterebbe come oggi lo conosciamo.’. Amiamole e loro si godranno con noi preziosi e profondi momenti nel campo di proprietà gestito e coltivato con amore da Giuliana, azienda agricola Zian Luigia, Kubotto lavanda.Posti limitati (max 20 persone)info e prenotazioni: Smilevents tel. 3466077908 – smilevents.go@gmail.com – www.smilevents.itIn caso di maltempo la data dell’evento viene spostataEvento adatto a tutti, con contributto 45€ a persona (quota comprensiva di sezione di Mindfulness della durata di 1 ora e mezza circa totale divisa in due parti, colazione con lo chef ‘al sapore di lavanda’, descrizione azienda e uso della lavanda da parte della titolare, organizzazione e unicità della location con piccolo ricordo)La mindfulness (presenza mentale) è una tecnica per la riduzione dello stress basata sulla pratica della consapevolezza per migliorare la gestione dello stress nei casi di disagio fisico o psicologico e, più in generale, per migliorare il benessere psicofisico e la qualità di vita dei praticanti.Messa in atto attraverso un insieme di tecniche codificate, la Mindfulness consiste nel porre attenzione al dispiegarsi dell’esperienza nel “qui e ora”, mantenendo un atteggiamento non giudicante.Essa permette di imparare a “fermarsi” per evitare di mettere in atto reazioni comportamentali talvolta inadeguate (schemi mentali automatici, tendenze alla ripetizione, riflessi condizionati, pregiudizi, ruminazione mentale) e rappresentazioni del sé inautentiche.Numerosi studi evidenziano come la mindfulness agisca mediante un rafforzamento dei sistemi dopaminergici legati all’attenzione e alla concentrazione e attraverso una modificazione degli stili cognitivi, permettendo di passare da una disposizione della mente prevalentemente basata su una dimensione verbale (elaborazione di pensieri discorsivi eccessivamente rivolti al passato o al futuro) a una disposizione esperienziale, di accettazione e apertura al “qui e ora”.