Dolomiti Contemporanee nel progetto Ideas del Ministero degli Esteri

Dolomiti Contemporanee è uno dei cinque progetti selezionati per la prima edizione di Ideas– italian dialogues on excellence, arts and science, un’iniziativa della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel video di Ideas dedicato a Dolomiti Contemporanee, Gianluca D'Incà Levis racconta la visione e l'approccio propri di DC ai temi della responsabilità culturale e della rigenerazione di patrimonio e paesaggio, attraverso l'arte contemporanea ed i cantieri sperimentali attivati su grandi siti critici che debbono essere ripensati e rifunzionalizzati. Tra questi, l'ex Villaggio Eni di Corte di Cadore, l'area del Vajont, il Trampolino Italia di Cortina d'Ampezzo, legato a Milano Cortina 2026.

Think IT beyond, cinque storie per raccontare l’Italia di oggi. Ideas - Italian Dialogues on Excellence, Arts and Science è un progetto della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La webserie, disponibile all’indirizzo www.ideasitaly.com, si compone di cinque ritratti-documentario dedicati a diversi settori creativi e produttivi. Obiettivo: raccontare al pubblico internazionale storie, volti ed esperienze di un’Italia innovativa, virtuosa e policentrica.



Il progetto riflette sui temi all’ordine del giorno nel dibattito contemporaneo, guardando in particolar modo alle grandi sfide etiche del futuro: ambiente, innovazione, beni comuni – ambiti in cui l’Italia di oggi ha molto da dire. Ogni storia accende i riflettori sulla ricchezza del territorio italiano dal punto di vista produttivo, culturale, turistico e ambientale.Cinque idee, emblematiche nel loro essere creative, di successo e innovative per presentare al pubblico globale l’eccellenza del panorama italiano contemporaneo.Tutte le storie raccontate da Ideas sono personali e collettive, a sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, illuminando così realtà creative, corali e collaborative; saldamente legate a un territorio e a una comunità; caratterizzate da temi etici e valori prioritari, quali sostenibilità ambientale, progresso scientifico e tecnologico, riqualificazione urbana, integrazione sociale.IDEAS racconta cinque protagonisti, cinque idee legate a discipline e ambiti diversi Impresa e Sociale: Livia Cevolini, AD di Energica (primo costruttore di moto elettriche supersportive “Made in Italy”) evidenzia le potenzialità di un settore – quello dell’automotive – da sempre associato all’immagine di un’italianità d’eccellenza e pronto a cogliere le sfide della sostenibilità; Architettura e Design: Orizzontale, un collettivo di giovani architetti romani, mette al centro la rigenerazione urbana di aree periferiche, con un’attenzione specifica alle nuove forme di interazione tra abitanti e beni comuni urbani; Arte e Patrimonio: Gianluca D’Incà Levis, ideatore del progetto Dolomiti Contemporanee, porta avanti un esperimento al confine tra arte contemporanea, recupero degli spazi industriali e rivitalizzazione degli ambienti montani; Scienza e Ricerca: Francesca Santoro, ingegnere biomedico del polo di Napoli dell’Istituto Italiano di Tecnologia, racconta due progetti di ricerca estremamente innovativi. Il primo sfrutta l’energia solare per rigenerare la pelle lesionata, il secondo studia connessioni tra chip neuromorfici e neuroni biologici; Arti Sceniche e Performative: Simone Merico, Vice Chairman e Chief Business Officer di Balich Worldwide Shows, racconta cosa vuol dire essere “ingegnere delle emozioni” in una azienda leader nell’organizzazione di grandi eventi e cerimonie olimpiche.I cinque ritratti-documentario sono disponibili sul sito www.ideasitaly.com e sul canale YouTube IDEAS Italy; verranno inoltre condivisi tramite i canali istituzionali della Farnesina e i profili social interamente dedicati al progetto.