Dolomiti Days guarda al futuro dalla Val Tramontina

Ultimi due appuntamenti con le "Passeggiate Sotto-Sopra", le giornate organizzate nell'ambito dell'iniziativa Dolomiti Days 2020 dal Servizio Biodiversità della Regione in collaborazione con la cooperativa Cramars di Tolmezzo. Sabato 5 settembre dalle 8.30 alle 13.30 appuntamento a Tramonti di Sotto per affrontare la "sfida generazionale", mentre domenica 6 dalle 8.30 alle 13.30 a Tramonti di Sopra sarà possibile mettersi alla prova con la "sfida della comunità" per immaginare insieme un futuro in grado di pensare a se stessa e di agire anticipando gli eventi.

Dopo il successo delle giornate organizzate a Forni di Sopra e Forni di Sotto, che hanno fatto emergere il desiderio di abitanti, professionisti e turisti di mettersi in gioco e condividere apertamente le proprie idee immaginando insieme un futuro migliore, le ultime due giornate dedicate alle passeggiate interattive si preannunciano come un ulteriore momento di riflessione condivisa. Qual è la strada da seguire per riuscire a ripopolare la Val Tramontina entro il 2040? Come si può fare per creare una comunità che abbia un approccio proattivo?

A Tramonti di Sotto la densità di popolazione è di 4 abitanti per kmq, a Tramonti di Sopra è di 2 abitanti per kmq. Nella provincia di Pordenone la media è di 137 abitanti per kmq.

Questo il primo indizio, rilasciato in anteprima, da cui partire per dare una risposta a queste domande. Gli altri indizi saranno resi pubblici sui canali social dell'iniziativa nei giorni precedenti l'evento, e insieme al cosiddetto patrimonio disponibile, ovvero alle conoscenze e testimonianze che saranno fornite dall'accompagnatore locale nel giorno della passeggiata, costituiranno il punto di partenza del doppio appuntamento previsto per il fine settimana.

Attraverso le tecniche di backcasting - un metodo di pianificazione che permette di immaginare un futuro auspicabile e, partendo dalla visione elaborata, procedere a ritroso fino al presente - i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi ed elaborare insieme la miglior strategia da seguire per garantire il ripopolamento delle Terre Alte e delineare il profilo di una comunità in grado di responsabilizzarsi gestire ogni possibile evenienza futura.

Il format interattivo delle "Passeggiate Sotto-Sopra" vuol essere uno stimolo per osservare la realtà da un punto di vista diverso e, tappa dopo tappa, far emergere le strategie necessarie ad assicurare alle piccole realtà che popola-no la montagna friulana un futuro desiderabile.

La partecipazione alle passeggiate-sfida è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per iscriversi è necessario scrivere una mail all'indirizzo info@coopcramars.it o telefonare al numero 0433-41943 en-tro venerdì 4 settembre 12.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti www.coopcramars.it - www.settimanadolomitiunesco.it