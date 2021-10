Domenica di Carta apertura straordinaria biblioteche e archivi

La Biblioteca statale Stelio Crise partecipa all’edizione 2021 della Domenica di Carta, giornata di apertura straordinaria di biblioteche e archivi promossa dal Ministero della cultura, con un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale dotART, che apre in anteprima due esposizioni del Trieste Photo Days - Festival Internazionale della Fotografia Urbana VIII edizione – in programma dal 28 ottobre al 1 novembre 2021.



L’appuntamento è con Ascoltare con gli occhi: la narrazione attraverso la fotografia: un’occasione per abbandonarsi ai racconti evocati dalle fotografie visitando la grande collettiva Tales of the Unwritten e la mostra del contest internazionale URBAN Photo Awards del Festival Trieste Photo Days, insieme alla mostra 65 anni fa… Istantanee della Biblioteca statale Stelio Crise dal 1956 a oggi realizzata per ricordare il 65esimo anniversario della fondazione dell’Istituto.

Un pomeriggio per guardare e metaforicamente “ascoltare” con gli occhi tante storie, conoscere realtà urbane e contemporanee con spazi e umanità differenti, attraverso l’esposizione delle opere dei più importanti collettivi internazionali di street photography di Tales of the Unwritten assieme alle migliori fotografie che hanno partecipato al progetto nonché una selezione delle migliori foto del concorso internazionale URBAN Photo Awards, uno dei principali “serbatoi culturali” del festival Trieste Photo Days. Dopo un’immersione nella fotografia contemporanea, sarà possibile ripercorrere le tappe significative del passato della Biblioteca statale Stelio Crise con la mostra 65 anni fa…, allestita nella sala conferenze (2° piano) e realizzata con alcune tra le più suggestive immagini del suo archivio fotografico.



Le mostre Tales of the Unwritten e URBAN Photo Awards sono esposte negli spazi del 1° e del 2° piano: la mostra 65 anni fa… Istantanee della Biblioteca statale Stelio Crise dal 1956 a oggi è allestita nella sala conferenze (2° piano)Per l’occasione sarà visitabile lo Studio Luttazzi, il percorso espositivo permanente dedicato alla vita e all’attività di Lelio Luttazzi.Non è necessaria la prenotazione ma l’accesso è contingentato e consentito solo esibendo la certificazione verde Covid-19 e rispettando tutte le prescrizioni anti contagio.Informazioni: bs-scts.info@beniculturali.it; 040 300725Le mostre Tales of the Unwritten e URBAN Photo Awards saranno visitabili fino al 5 novembre solo su prenotazione nei seguenti giorni e orari:lunedí – venerdí 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00 (fino al 29 ottobre)lunedí – giovedí 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00/ venerdí 10.00 – 12.00 (dal 2 al 5 novembre). Chiusura il 3 novembre per Festività San Giusto.Prenotazioni: bs-scts.info@beniculturali.it; 040 300725