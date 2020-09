Domina, corsi per colf e badanti a Udine

Colf e badanti non ci si improvvisa: chi si prende cura degli anziani o della loro casa deve dimostrare capacità, competenze e sensibilità, ma soprattutto possedere un attestato che garantisca professionalità tra le mura domestiche, e un’attenta gestione sia delle persone che delle faccende di casa.



Per questo Domina di Udine, associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestico - a Udine guidata da Lauretta Serafini - organizzaun corso gratuito di 64 ore totali per formare queste figure. Dal 15 ottobre (iscrizioni dal 28 settembre) docenti esperti accompagneranno i partecipanti in un percorso che li porterà alla certificazione e all’iscrizione all’Albo nazionale di Domina, da cui si potrà attingere perl’assunzione di colf generici e assistenti familiari.

Tutti i frequentanti otterranno un attestato di partecipazione.Informazioni: 347 2640472.



I PROGRAMMI

Corso formazione Assistente familiare:patologie dell'anziano, la relazione d'aiuto, mobilizzazione, igiene della persona,tecniche di assistenza a domicilio.

Corso formazione Colf generico polifunzionale: cura della casa, prevenzione degli incidenti domestici, il bucato, la spesa e la conservazione dei prodotti alimentari, cucinare, lavare le stoviglie, salute e cura delle piante da appartamento e gestione degli animali domestici, codice deontologico, la casa sicura, legislazione e diritto.