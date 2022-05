Don Bosco di Pordenone a lezione di sicurezza e legalità

La Guardia di Finanza ha dedicato due giornate ai ragazzi delle classi della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Don Bosco di Pordenone per parlare loro di cultura della legalità e della sicurezza economico-finanziaria.

Tra giovedì e venerdì il Comandante provinciale di Pordenone, colonnello Davide Cardia, ha illustrato e sottolineato, a oltre 400 ragazzi dell’Istituto, l’importanza e il valore sociale della legalità, intesa come concorso alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva e come promozione di condotte responsabili di cittadinanza attiva, evidenziando il forte disvalore civico di quei comportamenti che, ponendosi al di fuori di questo circuito solidaristico e di giustizia sociale, ingenerano iniquità, sottraendo risorse per i servizi che lo Stato assicura alla collettività, soprattutto a danno delle fasce più deboli.

L’Ufficiale ha spiegato l’impegno quotidiano dei militari appartenenti alla Guardia di Finanza nei diversi ambiti di intervento istituzionale del Corpo, dalla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, alla lotta alle falsificazioni, alla contraffazione e alla violazione del diritto d’autore, alla prevenzione dell’uso e dello spaccio di stupefacenti.

La presenza dei finanzieri ha suscitato grande attenzione e molta curiosità, testimoniate dalle numerose domande che i bambini hanno rivolto al colonnello Cardia. Particolare interesse ed entusiasmo ha destato nei ragazzi la simulazione pratica di un’attività di controllo sul territorio, con l’intervento di unità cinofile provenienti dal Gruppo di San Giorgio di Nogaro.

L’incontro, grazie anche alla numerosa partecipazione degli alunni del Don Bosco, ha costituito una significativa occasione per veicolare il messaggio della convenienza della legalità economico-finanziaria e di un proficuo dialogo con gli studenti sul ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza, quale Polizia Economico-Finanziaria a spiccata vocazione sociale, a presidio di tutti i cittadini e delle libertà economiche del Paese.