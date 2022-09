Don Davide Larice 'nonno special' 2022

Domenica 2 ottobre, nella chiesa di San Francesco in Largo Ospedale Vecchio a Udine, si terrà la 12esima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Per la settima volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Nonno Più” che punta a fare emergere i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dello sport, del volontariato e dell’economia, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”.

I vincitori, ufficializza il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis, sono l’ex cestista Egidio Delle Vedove, il coordinatore della Protezione civile di Udine Graziano Mestroni e il presidente della Digas Paolo De Luca.

"Anche quest’anno abbiamo raccolto centinaia di segnalazioni che testimoniano l’interesse per l’iniziativa", sottolinea De Michielis. A quelli consegnati a seguito dei voti, si aggiunge il premio “speciale”, stavolta sdoppiato. "L’associazione – spiega il presidente – ha deciso di assegnarlo all’imprenditore Adriano Luci, già leader degli industriali di Udine, e a don Davide Larice, per decenni “nonno” adottivo di una vasta comunità di ragazzi".

"La presenza di don Larice conferma il valore sociale della Festa e della più generale attività della 50&Più a supporto dei pensionati", aggiunge il vicepresidente vicario Pietro Cosatti.

La festa, presentata dalla giornalista Silvia De Michielis, inizierà alle 10.30 con l’intrattenimento del duo d’archi dei conservatori Fvg diretto dal maestro Zoccatelli. Seguirà, tra le premiazioni, l’esibizione del duo Barbara Errico (voce) e Andrea Castiglione (chitarra). Alle 12.30, quindi, in scena il cantante Dino accompagnato da Marco Bonino.

Anche quest’anno numerosi sponsor sostengono la festa: 50&Più nazionale, Camera di Commercio Pn-Ud, Fondazione Friuli, Apoteca Natura, Maico, Ronco, Astoria Hotel e il Comune di Udine.