Don Marco Minin nuovo cappellano della Julia

Dopo ben 13 anni di servizio svolto nella “Julia”, con specifica responsabilità pastorale nella zona di Udine per il Comando Brigata e il Reparto Comando e Supporti Tattici, l’ottavo Reggimento Alpini di Venzone, il terzo reggimento Artiglieria Terrestre di Remanzacco, e anche nella zona di Trieste per il “Piemonte” Cavalleria (2°) di Villa Opicina, don Giuseppe Ganciu è stato trasferito a Roma, per assumere l’importante incarico di Vicario Episcopale per l’Esercito. Dal 2007 al 2020 ha partecipato, sempre con la “Julia”, a tutte le missioni internazionali in Afghanistan e Libano.

Don Marco Minin è il nuovo cappellano Capo della Brigata “Julia”. Nativo di Monfalcone, proviene dal Comando regione Fvg della Guardia di Finanza di Trieste: il Capitano don Minin è alla sua prima esperienza nelle Truppe Alpine.