Donata al Bearzi la Tombola della Polizia

Ieri, all’Istituto Salesiano Bearzi, il Questore di Udine Manuela De Bernardin, ha fatto dono del gioco “La Tombola della Polizia” incontrando il Direttore della Struttura Don Filippo Gorghetto, la Preside della Scuola Secondaria di primo grado Lucia Radicchi e una rappresentanza di giovanissimi alunni della Scuola Primaria. Il gioco della tombola è fra i più popolari e antichi giochi da tavolo e riunisce famiglie, amici e comunità soprattutto nel periodo delle festività natalizie.

La “tombola della Polizia” è stata realizzata per raccontare in maniera originale e comprensibile anche ai giovani e giovanissimi la vita degli uomini e delle donne della Polizia di Stato attraverso l’abbigliamento, l’equipaggiamento, i simboli, i riti quotidiani. Attraverso le 90 caselle vuole anche raccontare i compiti e le molteplici attività che i poliziotti svolgono al servizio della collettività, anche durante le giornate di festa, i valori che li sorreggono, lo spirito di servizio che condividono con le altre forze di polizia e le istituzioni.

La scelta dell’Istituto “Bearzi” è stata dettata dall’ampia offerta formativa che lo distingue: dalla scuola primaria, alla secondaria di primo e secondo grado, l’Istituto Tecnico Industriale e Meccatronico, il Centro di Formazione Professionale, ma anche l’Oratorio, la Casa Famiglia per minori in difficoltà, l’Estate Ragazzi, il Convitto Universitario, lo Science Center, le attività parrocchiali, gli impianti sportivi. L’Istituto è molto conosciuto in città e nella Provincia, dove da molti anni piccoli, giovani ed adolescenti oltre al percorso scolastico, hanno la possibilità di interagire anche in attività ludiche e sportive, di imparare, condividere e crescere.

Da tempo c'è una consolidata collaborazione tra la scuola e la Questura di Udine per i percorsi di condivisione sui principi di legalità, sul rispetto delle regole e il progetto Sa.PRE.Mo. E attraverso questi percorsi formativi la “tombola della Polizia” vivrà per avvicinare ancora di più i giovani alla Polizia di Stato e ai valori della legalità.

Nella circostanza il Questore e i poliziotti impegnati nell’attività di formazione, oltre a fare gli auguri agli studenti, agli insegnanti e allo staff dell’Istituto Bearzi, hanno dato appuntamento, quando le condizioni lo permetteranno, per la prima Tombola, un nuovo modo di far vivere ai giovani la conoscenza con la Polizia di Stato e i valori della legalità.