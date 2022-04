Donatori di sangue allo stadio Friuli per Udinese-Empoli

Ingresso promozionale allo Stadio Friuli di Udine per i donatori di sangue in occasione della partita casalinga Udinese-Empoli, in programma sabato 16 aprile. Si concretizza così la prima iniziativa della collaborazione avviata qualche settimana fa tra il club bianconero e l’Afds, la maggiore associazione regionale impegnata nella promozione del dono del sangue.

L’appuntamento è sugli spalti dello stadio, nel settore distinti e in curva sud, per il fischio di inizio della partita alle 14.30. Il prezzo del biglietto per i donatori di sangue, esibendo all’ingresso la tessera di iscrizione, sarà di soli 5 euro.



“Questa iniziativa ha un doppio obiettivo – spiega il presidente Roberto Flora -. Vogliamo dare un’opportunità a tutti gli iscritti sia dell’Afds, sia delle altre associazioni presenti in regione, per trascorrere qualche ora di divertimento sostenendo un simbolo del Friuli. Allo stesso tempo, vogliamo portare nel mondo dello sport di alto livello il messaggio di solidarietà che ci anima, promuovendo così una sempre maggiore partecipazione al dono del sangue”.



Il presidente Flora raccomanda ai donatori di indossare felpe e magliette dell’associazione per dare un caratteristico tocco rosso sugli spalti.