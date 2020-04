Donazione alla Caritas del 32° Reggimento Carri

In questi giorni di grandi sacrifici per tutta Italia, anche gli uomini e donne del 32° Reggimento Carri hanno voluto dimostrare vicinanza alla persone più bisognose della comunità pordenonese. Attraverso una donazione spontanea, i carristi in 48 ore hanno raccolto beni alimentari di prima necessità per un peso pari a circa settecento chili che permetterà alla Caritas di Spilimbergo e Pordenone di aiutare fattivamente chi attualmente è più in difficoltà.

Oggi il comandante del 32°, colonnello Gian Luigi Radesco, in rappresentanza dei suoi carristi,​ ha consegnato al parroco di Spilimbergo don Giorgio Bortolotto responsabile della Caritas cittadina, ad Andrea Baracchino, direttore della Caritas di Pordenone, e a Tatiana Pillot referente dell’Emporio Solidale generi alimentari raccolti dai carristi.

L’attività, nata dal desiderio di alcuni graduati, ha rappresentato un’importante testimonianza di sensibilità e vicinanza dei militari della Forgiarini verso la comunità civile locale alla pari la donazione a sostegno della casa di riposo di ​Spilimbergo, alla quale i militari hanno devoluto del materiale d’arredo destinato agli operatori dedicati all’assistenza degli anziani.