Donazione del Rotary Club Pordenone AltoLivenza

Il Rotary Club Pordenone AltoLivenza in collaborazione con il Comune di Pordenone consegnerà quattro nuovi kit con videoproiettori interattivi, pc e due Notebook, destinati ai Dirigenti Scolastici degli IC di Pordenone e delle Scuole Paritarie E. Vendramini e Don Bosco.



Coordinata dall'assessore comunale e regionale Alessandro Basso e dal Sindaco Alessandro Ciriani, l’iniziativa è un reale segno di attenzione al territorio ed in particolare al mondo dei giovani e dell'istruzione che "dimostra ancora una volta – commentano dal Comune - come il Rotary Club Pordenone AltoLivenza sia sensibile alle istanze sociali".



In particolare, in questo momento di crisi sociale e sanitaria che ha messo a dura prova l’economia del Paese e il sistema educativo e scolastico con il rischio di pesanti ricadute sulla formazione dei giovani, il Rotary Club Pordenone AltoLivenza ha pensato "fosse necessario dare un segnale alle scuole affinché anche il momento di crisi possa essere l’esca per un aggiornamento che darà i suoi frutti anche quando l’emergenza sarà terminata".



La donazione testimonia inoltre una partnership già viva e consolidata negli anni tra il Rotary e l'Amministrazione Comunale, come manifesta il progetto Genitori Connessi avviato nell'anno 2016 con il Patrocinio del Comune, e sicuramente la donazione dei 4 kit non sarà l'ultima tappa di un cammino condiviso per il futuro dei giovani e per il miglioramento della loro istruzione.