Donazione dell'Ana Udine al Reparto di Terapia Intensiva

La Sezione ANA di Udine per contribuire al superamento dell’emergenza sanitaria COVID-19 ha rivolto un invito ai Gruppi, agli Alpini, agli Amici degli Alpini, alla gente comune nel versare sul conto corrente bancario dedicato i loro contributi liberali per l’acquisto di Attrezzature Sanitarie. È stato individuato il Reparto di Terapia Intensiva, quel reparto che quotidianamente da 3 settimane sta operando con grandi sforzi e con la immensa disponibilità del personale medico ed infermieristico nel soccorrere e nel curare le persone infettate dal Coronavirus (con tutte le complicanze gravissime), al fine di superare la fase più critica dell’infezione.

Raccogliendo i suggerimenti e le indicazioni del Direttore del Dipartimento di Terapia Intensiva, sono state individuate due tipologie di attrezzature sanitarie. Le sedie polifunzionali “Sara Combilizer”, un ausilio importantissimo nella fase post-acuzie nel riabiliare la persona che è stata trattata con ossigeno-terapia (con casco oppure con intubazione invasiva) nel recupero della funzionalità respiratoria e fisica. La persona che è attentamente monitorata dal punto di vista respiratorio si avvale di questa apparecchiatura per il pronto, anche se pur lento, ritorno all’autonomia. Ne sono state acquistatedue dotate di apparecchiature che mobilizzano la persona, aiutandola a tenere la postura eretta e nel guidarla nella respirazione appropriata.

L'8 aprile scorso il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Universitaria – Friuli Centrale, Massimo Braganti, ha ringraziato vivamente il presidente della sezione Ana di Udine, Dante Soravito De Franceschi per la donazione. Al momento della consegna erano anche presenti il dottor Amato De Monte, Direttore del Dipartimento di Terapia Intensiva e Rianimazione e il Coordinatore Infermieristico. Successivamente, è stato dato inizio al brevissimo corso di informazione/formazione per il personale sanitario del suddetto Dipartimento.

Donati anche dei Metabolimetri (con Monitor e Analisi di Gas e Accessori vari - Ditta UNIMED di Pordenone), un tipo di apparecchiatura che verifica, controlla, monitora la corretta alimentazione parenterale (ed anche enterale) delle persone affette da Coronavirus. Le persone che sono seguite e curate in Terapia Intensiva devono essere adeguatamente alimentate, e se sono sedate (con terapia anestesiologica) possono incorrere a situazioni di mal-nutrizione; ciò impone che la terapia nutrizionale sia monitorata mediante un monitor dedicato ai gas respiratori emessi e, se del caso, sia corretta, apportando principi nutritivi necessari (ad esempio, utilizzando infusioni di Carboidrati, Aminoacidi, Soluzioni lipidiche, più o meno bilanciate).

È allo studio inoltre l’opportunità di supporto/aiuto economico per l'informatizzazione della Cartella Clinica Anestesiologica. La suddetta Cartella registra i dati di laboratorio, oltre i segni e i sintomi clinici della persona ricoverata in Terapia Intensiva. È di notevole aiuto al personale sanitario medico ed infermieristico, dato che non è necessaria la trascrizione cartacea degli esami effettuati, manualmente; il tutto avviene per via telematica, risparmiando tempo prezioso, eliminando il più possibile gli errori di trascrizione, riportando sulla Cartella direttamente i dati di laboratorio, completando in tempo reale la Cartella clinica. Inoltre, la Cartella Clinica informatizzata è utilizzabile immediatamente, a differenza di quella cartacea che attualmente deve permanere per un periodo prolungato, in isolamento, con la probabile e inevitabile contaminazione da Covid-19.

"La Sezione ANA di Udine intende così supportare le attività di diagnosi, cura e di riabilitazione alle persone ivi ricoverate. L’Ospedale “S. Maria della Misericordia” si è trovato in prima linea per ‘combattere’ e per superare questa emergenza sanitaria; e noi crediamo nella attiva, giusta e vincente operosità del personale coinvolto in questa emergenza.

La Sezione ANA di Udine, ma anche nel contempo gli Alpini, gli Amici degli Alpini e la gente comune che crede in noi, con le suddette iniziative intende perseguire ciò che più volte e in vari momenti abbiamo affermato: “Aiutare i vivi, per onorare i morti”.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro, indistintamente, che hanno contribuito a raggiungere questi scopi che, anche dopo terminata l’emergenza, rimarranno strumenti utilissimi per l’aiuto e l’assistenza di chi potrebbe avere bisogno".